Snapshot Διεξήχθη άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού μεταξύ μαχητικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και αεροσκάφους Β-707 της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Στόχος της άσκησης ήταν η εκπαίδευση και η συντήρηση των πληρωμάτων στις διαδικασίες εναέριου ανεφοδιασμού.

Η δραστηριότητα έγινε στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο αεροποριών. Snapshot powered by AI

Άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού μεταξύ μαχητικών αεροσκαφών της ΠολεμικήςΑεροπορίας (ΠΑ) και αεροσκάφους Β-707 της 120 Μοίρας, της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (Israeli Air Force – IAF), διεξήχθη τη Δευτέρα.

Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η εκπαίδευση και η συντήρησητων πληρωμάτων των αεροσκαφών, σε διαδικασίες εναέριουανεφοδιασμού (Air to Air Refueling – AAR), σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

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