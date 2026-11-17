Συνεκπαίδευση μαχητικών της Ελληνικής με την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία
Άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού
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- Διεξήχθη άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού μεταξύ μαχητικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και αεροσκάφους Β-707 της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.
- Η άσκηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.
- Στόχος της άσκησης ήταν η εκπαίδευση και η συντήρηση των πληρωμάτων στις διαδικασίες εναέριου ανεφοδιασμού.
- Η δραστηριότητα έγινε στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο αεροποριών.
Άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού μεταξύ μαχητικών αεροσκαφών της ΠολεμικήςΑεροπορίας (ΠΑ) και αεροσκάφους Β-707 της 120 Μοίρας, της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (Israeli Air Force – IAF), διεξήχθη τη Δευτέρα.
Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η εκπαίδευση και η συντήρησητων πληρωμάτων των αεροσκαφών, σε διαδικασίες εναέριουανεφοδιασμού (Air to Air Refueling – AAR), σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
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