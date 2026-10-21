Αιγαίο: Μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά μια ημέρα μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού

Snapshot Την Τετάρτη, 14 τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων 6 F-16 και 8 μη επανδρωμένα UAV, εισήλθαν στον Εθνικό Εναέριο Χώρο και το FIR Αθηνών.

Καταγράφηκαν 11 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, με 2 από τα F-16 και 9 από τα UAV.

Σημειώθηκαν 17 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, 5 από τα μαχητικά F-16 και 12 από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με διεθνείς κανόνες και πάγια πρακτική.

Οι παραβιάσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου. Snapshot powered by AI

Η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε μπαράζ νέων προκλήσεων στο Αιγαίο την Τετάρτη.

Συνολικά 14 τουρκικά αεροσκάφη μπήκαν στον Εθνικό Εναέριο Χώρο (ΕΕΧ) και στο FIR Αθηνών. Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ , η δύναμη αυτή αποτελούνταν από έξι μαχητικά F-16 που πετούσαν σε δύο σχηματισμούς των τριών αεροσκαφών,, καθώς και οκτώ μεμονωμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.



Ειδικότερα, καταγράφηκαν 11 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) στο FIR Αθηνών, εκ των οποίων δύο από τα F-16 και εννέα από τα UAV.

Παράλληλα, σημειώθηκαν 17 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, με πέντε να αποδίδονται στα μαχητικά F-16 και 12 στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

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