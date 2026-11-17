Snapshot Η Σέρβα ηθοποιός και βουλευτής Λίντιγια Βουκίτσεβιτς δέχτηκε επίθεση με γιαούρτι κατά την άφιξή της στο κοινοβούλιο μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου.

Το αντιπολιτευτικό φοιτητικό κίνημα κέρδισε τις εκλογές, σηματοδοτώντας το τέλος της δεκαετούς διακυβέρνησης του Αλεξάντερ Βούτσιτς και του κόμματός του SNS.

Η Βουκίτσεβιτς καταδίκασε την επίθεση ως πρωτόγονη και αγενή, εκφράζοντας λύπη που η επίθεση προήλθε από συμπατριώτες της.

Πλήθος πολιτών υποδέχτηκε τους νέους βουλευτές με χειροκροτήματα και συνθήματα, ενώ αποδοκίμασε τους υποψηφίους του πρώην κυβερνώντος κόμματος.

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση ορκίστηκαν 140 νέοι βουλευτές από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, επιστήμονες και ηθοποιοί. Snapshot powered by AI

Επίθεση με γιαούρτι που την «έλουσε» δέχθηκε η Σέρβα ηθοποιός και βουλευτής Λίντιγια Βουκίτσεβιτς, η οποία υποστηρίζει το κόμμα SNS (του τέως πρωθυπουργού Αλεξάνταρ Βούτσιτ), κατά την άφιξή της στο κοινοβούλιο για την πρώτη συνεδρίασή του μετά τις εκλογές που κέρδισε το αντιπολιτευτικό κίνημα με επικεφαλής φοιτητές.

Προσπαθώντας να καθαρίσει το γιαούρτι που χύθηκε στα μαλλιά της με ένα χαρτομάντιλο, η Βουκίτσεβιτς δήλωσε: «Δεν έχω λόγια μπροστά σε τέτοια πρωτόγονη συμπεριφορά και αγένεια».

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Στη Σερβία, μετά από την πάνω από δεκαετή διακυβέρνηση του Αλεξάντερ Βούτσιτς, συνεχίζεται η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας στο φοιτητικό κίνημα που κέρδισε τις εκλογές του Οκτωβρίου.

Πλήθος είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το κοινοβούλιο για να υποδεχθεί τους νέους βουλευτές με χειροκροτήματα και συνθήματα, ενώ διαμαρτυρήθηκε με σφυρίγματα εναντίον των υποψηφίων των κομμάτων που αποτελούσαν την πρώην κυβερνητική συμμαχία.

Η Λίντιγια Βουκίτσεβιτς, η οποία εξελέγη βουλευτής με το πρώην κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) και είναι επίσης γνωστή ηθοποιός του κινηματογράφου, δέχτηκε επίθεση με γιαούρτι από έναν από τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το κοινοβούλιο. Αφού προσπάθησε να καθαρίσει το γιαούρτι που χύθηκε στα μαλλιά της με ένα χαρτομάντιλο στις σκάλες, η Βουκίτσεβιτς μπήκε στο κτίριο του κοινοβουλίου συνοδευόμενη από αποδοκιμαστικά σφυρίγματα.

Στη δήλωσή της προς τον Τύπο στην αίθουσα εισόδου του κοινοβουλίου μετά το περιστατικό, η Βουκίτσεβιτς είπε: «Νιώθω πολύ άσχημα επειδή αυτοί που μου επιτέθηκαν ήταν Σέρβοι. Αφιέρωσα ολόκληρη τη ζωή και την καριέρα μου στη Σερβία και στον λαό μας. Έκανα ό,τι μπορούσα για να τους φτιάξω το κέφι. Σήμερα, μπροστά από την Εθνοσυνέλευση, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αν δεν είμαστε ασφαλείς εδώ, πού μπορούμε να είμαστε ασφαλείς; Παρά τις φωνές και τις προσβολές, χαμογέλασα και χαιρέτησα. Δεν βρίσκω λόγια μπροστά σε τέτοια πρωτόγονη, αγενή και απρεπή συμπεριφορά».

Οι 140 υποψήφιοι – ανάμεσά τους ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, επιστήμονες και κάποιοι ηθοποιοί – ορκίστηκαν την Τρίτη κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνεδρίασης του νέου κοινοβουλίου.