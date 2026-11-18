Snapshot Ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 848,75 μονάδων (-1,64%) στις 50.759,42 μονάδες, ενώ ο Nasdaq και ο S&P 500 κατέγραψαν επίσης σημαντικές απώλειες, συνεχίζοντας την τέταρτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση.

Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στις τεχνολογικές μετοχές, με την Nvidia να βρίσκεται στο επίκεντρο εν αναμονή των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της, τα οποία ανακοινώθηκαν μετά το κλείσιμο με καλύτερα από τις εκτιμήσεις αποτελέσματα.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν πέρα από τον κλάδο των ημιαγωγών, με σημαντικές απώλειες σε εταιρείες όπως η Salesforce, Microsoft, Nike, IBM, UnitedHealth και Home Depot.

Η ανησυχία για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα, με την πιθανότητα αύξησης να αποτιμάται στο 95,4%.

Όλοι οι έντεκα κλάδοι του S&P 500 έκλεισαν με απώλειες, με ισχυρότερες πιέσεις στους κλάδους λογισμικού, αεροπορικών και τραπεζών. Snapshot powered by AI

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε την Τρίτη (17/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων ημερών, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί απέναντι στις τεχνολογικές μετοχές, εν αναμονή των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 848,75 μονάδων (–1,64%), στις 50.759,42 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 181,37 μονάδων (–0,74%), στις 24.328,38 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 76,06 μονάδων (–1,03%), στις 7.340,53 μονάδες.

Για τον S&P 500 και τον Nasdaq ήταν η τέταρτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να επηρεάζει την αγορά.

Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μία ημέρα η Nvidia, η οποία έκλεισε με απώλειες 0,4%, περιορίζοντας σημαντικά την πτώση που κατέγραφε νωρίτερα. Οι επενδυτές ανέμεναν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, τα πρώτα μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν στον κλάδο των ημιαγωγών. Η Salesforce υποχώρησε κατά 9,5%, ενώ Intuit και ServiceNow έχασαν περίπου 7%. Απώλειες 2,3% σημείωσε και η Microsoft.

Σημαντική πτώση κατέγραψαν επίσης η Nike, με 6%, και οι IBM και UnitedHealth, με περίπου 5%. Η μετοχή της Home Depot υποχώρησε κατά 2,5%, μετά τις απογοητευτικές προβλέψεις της εταιρείας για την πορεία των αποτελεσμάτων της.

Πιέσεις δέχθηκε και ο τραπεζικός κλάδος, με την JPMorgan Chase να χάνει 2,4%, μετά την ανακοίνωση αλλαγής στην οικονομική της διεύθυνση.

Ανησυχία για τα επιτόκια και την τεχνητή νοημοσύνη

Πέρα από τις τεχνολογικές μετοχές, το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε από τις αυξανόμενες εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον επίμονο πληθωρισμό.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές αποτιμούσαν την πιθανότητα αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης στο 95,4%.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές προετοιμάζονταν για τη δημόσια εγγραφή της Anthropic, η οποία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το αρνητικό κλίμα αποτυπώθηκε στο σύνολο της αγοράς, καθώς και οι έντεκα κλάδοι του S&P 500 έκλεισαν με απώλειες, με τις εταιρείες λογισμικού, τις αεροπορικές και τις τραπεζικές μετοχές να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις.

Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, η Nvidia ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οδηγώντας τη μετοχή της σε άνοδο στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.