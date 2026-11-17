Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, με έναν 48χρονο Ηρακλειώτη να εντοπίζεται νεκρός μέσα στο σπίτι όπου διέμενε. Ο άνδρας ζούσε στην Αθήνα και βρέθηκε από τη γυναίκα με την οποία συγκατοικούσε.

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