Snapshot Ένας 76χρονος στο Ηράκλειο συνελήφθη επειδή ψέξαζε με χλωρίνη την τροφή αδέσποτων ζώων.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από κατοίκους που ειδοποίησαν την αστυνομία.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκε φιάλη με το καυστικό υγρό.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς. Snapshot powered by AI

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση ενός 76χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος ψέκαζε με χλωρίνη την τροφή αδέσποτων ζώων.

Σύμφωνα με το creta24, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (16/11), όταν ο άνδρας έγινε αντιληπτός από κατοίκους της περιοχής την ώρα που ψέκαζε με χλωρίνη ξηρά τροφή, η οποία προοριζόταν για τη σίτιση αδέσποτων ζώων.

Οι περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία, η οποία στη συνέχεια συνέλαβε το άνδρα.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκε μία φιάλη που περιείχε το καυστικό υγρό.

Σε βάρος του 76χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

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