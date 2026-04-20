Κτηνωδία στη Χαλκιδική: Σκότωσαν 21 αδέσποτα σκυλιά με φόλες - Σκληρές εικόνες

Ασυνείδητα δίποδα δολοφόνησαν μαζικά 21 ανυπεράσπιστα τετράποδα ρίχνοντας φόλες σε 21 αδέσποτα σκυλιά, τα οποία βρήκαν τραγικό θάνατο. Το συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή Βάβδος στη Χαλκιδική κι έχει προκαλέσει οργή στην τοπική κι όχι μόνο κοινωνία.

Το αποκρουστικό περιστατικό δημοσιοποίησε κάτοικος του χωριού, η οποία πρόσεχε και τάιζε τα αδέσποτα σκυλιά με δικά της έξοδα, φροντίζοντας καθημερινά τα άτυχα ζώα. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει έκκληση να βρεθούν οι δράστες της κτηνωδίας και να οδηγηθούν στη φυλακή.

Στο βίντεο που δημοσίευσε σε ομάδα στο facebook, φαίνονται να κείτονται και τα 21 δηλητηριασμένα σκυλιά, ενώ δύο ακόμα αγνοούνται.

Οι Αρχές εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσουν πιθανές κινήσεις των δραστών στη γύρω περιοχή, ενώ στις έρευνες συνδράμει και το γραφείο εγκληματολογικών ερευνών.

