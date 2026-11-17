Snapshot Ο Τζον Μάλκοβιτς έχασε τις οικονομίες μιας ζωής στο σχέδιο Πόνζι του Μπέρνι Μάντοφ το 2008.

Ο ηθοποιός αντιμετώπισε την απώλεια χωρίς να κατηγορήσει άλλους, αναγνωρίζοντας ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πολύ λιγότερα από όσα έχασε.

Το 2010 υπέβαλε απαίτηση για ανάκτηση 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά ο σύνδικος περιορίστηκε στα 670.000 δολάρια που είχε καταθέσει.

Ο Μάλκοβιτς πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Wild Horse Nine», που έχει λάβει θετικές κριτικές και αναμένεται να του φέρει υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Ο ηθοποιός έχει ήδη δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και η νέα του ερμηνεία προκαλεί συζητήσεις για πιθανή τρίτη υποψηφιότητα. Snapshot powered by AI

Σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση ο διάσημος ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς θυμάται την ημέρα που έχασε «σχεδόν» τα πάντα πέφτοντας θύμα απάτης, και πώς κατάφερε να ξανασταθεί στα πόδια του, με την υπόθεση να θυμίζει την πλοκή των ταινιών του.

Ο Τζον Μάλκοβιτς έχασε τις αποταμιεύσεις μιας ζωής στο διαβόητο σχέδιο Πόνζι του Μπέρνι Μάντοφ. Το 2008, ο Μάλκοβιτς ανακάλυψε ότι τα χρήματά του είχαν εμπλακεί στην τεράστια επενδυτική απάτη που ενορχήστρωσε ο Μάντοφ, ο διασυρμένος χρηματοδότης που τελικά ομολόγησε την ενοχή του για τη διαχείριση ενός σχεδίου Πόνζι πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μάντοφ πέθανε στη φυλακή το 2021.

Σε ένα ρεπορτάζ του CBS 60 Minutes που προβλήθηκε την Κυριακή, ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι έμαθε για την απάτη, γυρίζοντας από μία παράσταση στην Πόλη του Μεξικού, όταν είδε μια φωτογραφία του Μάντοφ με χειροπέδες. Τότε είπε στη γυναίκα του ότι θα βγει για τσιγάρα—παρόλο που είχε ήδη κόψει το κάπνισμα—απλώς για να συνέλθει. «Αυτό ήταν σχεδόν ό,τι είχα φτιάξει ποτέ», είπε στη δημοσιογράφο Ariel Levy, με τα μάτια του να γεμίζουν δάκρυα.

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Παρόλα αυτά, ο Μάλκοβιτς είπε ότι τελικά σταμάτησε να ψάχνει κάποιον να κατηγορήσει, υπενθυμίζοντας στον εαυτό του ότι οι περισσότεροι άνθρωποι «δεν θα έχουν ποτέ το ένα δέκατο» από όσα είχε χάσει λέγοντας χαρακτηριστικά: «Άκου. Γιατί δεν το βουλώνεις; Ό,τι κι αν έχασες, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί ποτέ δεν θα έχουν ούτε το ένα δέκατο από αυτό, ό,τι κι αν κάνουν, ό,τι κι αν κάνουν. Συνέχισε τη ζωή σου. Και αυτό είναι όλο.»

Ο Μάλκοβιτς ήταν μεταξύ των επενδυτών που διεκδίκησαν τα χρήματά τους μέσω της διαδικασίας πτώχευσης. Το 2010, οι δικηγόροι του προσπάθησαν να ανακτήσουν 2,3 εκατομμύρια δολάρια με βάση το υπόλοιπο που εμφανιζόταν στην τελική κατάσταση λογαριασμού του. Ο σύνδικος που εποπτεύει την εταιρεία του Μάντοφ υποστήριξε ότι η απαίτηση θα έπρεπε να περιοριστεί στα 670.000 δολάρια που ο Μάλκοβιτς είχε πράγματι καταθέσει.

Ο Τζον Μάλκοβιτς βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων για τα Όσκαρ χάρη στην ερμηνεία του στη νέα ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Wild Horse Nine.

Συμπρωταγωνιστεί με τον Σαμ Ρόκγουελ στον ρόλο του Κρις Κάρλαϊλ, ενός βετεράνου πράκτορα της CIA, του οποίου η ολοένα και πιο ασταθής συμπεριφορά απειλεί να αποκαλύψει μυστικά δεκαετιών. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου έλαβε 13λεπτη όρθια επευφημία, και έχει ήδη τραβήξει την προσοχή για τον Μάλκοβιτς εν όψει της περιόδου των βραβείων.

Ο Μάλκοβιτς έχει ήδη λάβει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, μία για την ταινία «Places in the Heart» και μία για την ταινία «In the Line of Fire».Τώρα, περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά την τελευταία του υποψηφιότητα, η τελευταία του ερμηνεία κάνει ορισμένους κριτικούς να αναρωτιούνται αν θα μπορούσε να είναι και πάλι υποψήφιος.

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