Snapshot Η επόμενη επίσημη αργία είναι η Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, ημέρα των Χριστουγέννων.

Η 26η Δεκεμβρίου 2026, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, πέφτει Σάββατο και είναι επίσημη αργία.

Οι εργαζόμενοι με πενθήμερη εβδομάδα θα απολαύσουν τριήμερο από 25 έως 27 Δεκεμβρίου χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν άδεια.

Η 17η Νοεμβρίου (επέτειος Πολυτεχνείου) δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα το 2026.

Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι η τελευταία συνεχόμενη περίοδος ανάπαυσης από επίσημες αργίες και Σαββατοκύριακο το 2026. Snapshot powered by AI

Καθώς το 2026 πλησιάζει στο τέλος του, οι εργαζόμενοι στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις εναπομείνασες αργίες του έτους.

Η επόμενη καθολική αργία είναι η Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026, ημέρα των Χριστουγέννων. Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, πέφτει Σάββατο και αποτελεί επίσης επίσημη αργία. Αυτό σημαίνει πως όσοι εργάζονται με το κλασικό πενθήμερο (Δευτέρα έως Παρασκευή) θα απολαύσουν ένα τριήμερο από την Παρασκευή 25 έως και την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, χωρίς να χρειαστεί να αφαιρέσουν ημέρες από την κανονική τους άδεια.

Πριν από τα Χριστούγεννα, στις 17 Νοεμβρίου, τιμάται η επέτειος του Πολυτεχνείου, που το 2026 πέφτει Τρίτη. Ωστόσο, αυτή η ημερομηνία δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία για τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Στα σχολεία πραγματοποιούνται οι καθιερωμένες επετειακές εκδηλώσεις χωρίς κανονικά μαθήματα, ενώ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις.

Οι υπόλοιπες επίσημες αργίες έως το τέλος του 2026

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων

Η τελευταία εβδομάδα του 2026 προσφέρει έτσι μια ευκαιρία για σύντομη διακοπή από την καθημερινότητα, με το τριήμερο των Χριστουγέννων να αποτελεί την τελευταία περίοδο συνεχόμενης ανάπαυσης που προκύπτει από επίσημη αργία και Σαββατοκύριακο μέσα στο έτος.

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