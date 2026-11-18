Snapshot Ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βίρτους με σκορ 84-79 στην 12η αγωνιστική της Euroleague.

Η κακή αμυντική απόδοση, ειδικά τα 17 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ, επηρέασαν αρνητικά την απόδοση του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-4 μετά τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του.

Η Βίρτους έσπασε ένα αρνητικό σερί πέντε ηττών και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-7. Snapshot powered by AI

Τα επιθετικά ριμπάουντ (10 έναντι 17) αποτέλεσαν «Αχίλλειο πτέρνα» για τον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια, με τη Βίρτους να κάμπτει και την αντίσταση των «πράσινων» μετά τον Ολυμπιακό.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 84-79 από τους Ιταλούς, για την 12η αγωνιστική της Euroleague και με το δεύτερο διαδοχικό στραβοπάτημα του «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-4.

Στον αντίποδα, η Βίρτους έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε ηττών, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 5-7.

Η γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων και απόψε, με τη Βίρτους να κυριαρχεί στους... αιθέρες, να κάνει την ανατροπή στην τρίτη περίοδο και να αντέχει σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης των άστοχων, κυρίως από τα 6,75 (8/26 τρίποντα), «πράσινων», που μέτρησαν και 13 λάθη!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της χαμένης μάχης των επιθετικών ριμπάουντ, ήταν εκείνο που κέρδισε ο Μουρ μετά από άστοχο τρίποντο του Φρέζιερ στο τελευταίο λεπτό, μετατρέποντας το σε καλάθι του Καρ, με το οποίο οι Ιταλοί μπήκαν σε τροχιά νίκης (81-77 στα 37΄΄ για τη λήξη).

Ο Κέντρικ Ναν οδήγησε την επίθεση του Παναθηναϊκού με 18 πόντους, αλλά 2/7 τρίποντα και 4 λάθη, ενώ εκτός... φόρμας ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο (10π., 1/7τρ., 3 λάθη). Ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Κώστας Σλούκας, προσπάθησε με ένα ξέσπασμα του στην αρχή της τέταρτης περιόδου, όταν σημείωσε 8 σερί πόντους (από τους 10 που είχε στο ματς συνολικά), να συμπαρασύρει τους συμπαίκτες του, αλλά μάταια...

Από τους Ιταλούς, Ντιούφ και Ντιαρά σημείωσαν από 15 πόντους, ενώ από 10 μέτρησαν οι Φρέζιερ, Κοκίλα και 11 ο Μπέλο, ο οποίος συμπλήρωσε τη... διψήφια πεντάδα της ομάδας του Άλεξ Μουμπρού.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 40-43, 60-56, 84-79