Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Snapshot Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:33 στη νύχτα στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αστεροσκοπείου Αθηνών εντόπισε το επίκεντρο 13 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της Ζάκρου με βάθος 16,6 χλμ.

Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) έδωσε το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ με επίκεντρο 41 χλμ. νοτιοανατολικά της Σητείας και εστιακό βάθος 3 χλμ.

Η δόνηση χαρακτηρίζεται ως ασθενής χωρίς αναφορές για σημαντικές ζημιές ή τραυματισμούς. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:33 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 18/11), στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 13 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά της Ζάκρου

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 16,6 χλμ.

3,5 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 3 χλμ., και επίκεντρο τα 41 χλμ. νοτιοανατολικά της Σητείας.

Διαβάστε επίσης