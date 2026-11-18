Σεισμός 3,5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά του Λασιθίου Κρήτης
Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:33 μετά τα μεσάνυχτα.
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- Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:33 στη νύχτα στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος.
- Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αστεροσκοπείου Αθηνών εντόπισε το επίκεντρο 13 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της Ζάκρου με βάθος 16,6 χλμ.
- Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) έδωσε το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ με επίκεντρο 41 χλμ. νοτιοανατολικά της Σητείας και εστιακό βάθος 3 χλμ.
- Η δόνηση χαρακτηρίζεται ως ασθενής χωρίς αναφορές για σημαντικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:33 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 18/11), στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 13 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά της Ζάκρου
To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 16,6 χλμ.
3,5 Ρίχτερ από το EMSC
Η αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 3 χλμ., και επίκεντρο τα 41 χλμ. νοτιοανατολικά της Σητείας.
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