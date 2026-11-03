Ανεπαίσθητες μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, τον μάλωσε τον Βενιζέλο ο Ανδρουλάκης

Η δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha βρήκε το Νίκο Ανδρουλάκη και την Ζωή να ανοίγουν σαμπάνιες για την άνοδο του 0,2% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα καταρρακωμένους επειδή έπεσαν κατά 0,4%. Αυτό είναι λίγο πολύ το σκηνικό στην ελληνική πολιτική σκηνή σήμερα. Πρώτη η ΝΔ με μεγάλη απόσταση απ’ τον δεύτερο Αλέξη, και τον Ανδρουλάκη να ακολουθεί ασθμαίνοντας με την ελπίδα να προσπεράσει και να παραμείνει στην δεύτερη θέση, γιατί δεν αρκεί η προσπέραση.

Προς το παρόν όλα τα φώτα πέφτουν στις εκλογές των ΗΠΑ και τις πραγματικές κάλπες. Σε δεύτερο πλάνο, αλλά επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον οι εκλογές στο Ισραήλ, όπου ο Νετανιάχου

καλεί τον Αίζενκοτ να πάνε μαζί, λέγοντας αυτό που είπε πριν λίγο καιρό κι ο Ανδρουλάκης, ότι δηλαδή ο επικεφαλής του πρώτου κόμματος γίνεται και Πρωθυπουργός. Αύριο θ’ ανακοινωθούν και τυπικά τα αποτελέσματα των ισραηλινών εκλογών, όμως ο σχηματισμός κυβέρνησης είναι έργο μακράς πνοής. Σ’ αυτή την πνοή πάντως, Πρωθυπουργός του Ισραήλ θα εξακολουθεί να είναι ο Νετανιάχου, και Πρόεδρος των ΗΠΑ, ακόμα κι αν χάσει και τις δύο «Βουλές» -Αντιπροσώπων και Γερουσία-, ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δυο τους θα αποφασίσουν για το Ιράν. Μπορεί να ηττηθούν, αλλά κρατούν το τιμόνι.

Μήνυμα

Περιμένοντας τα μεγάλα, εστιάζω στα εσωτερικά. Ο Κυριάκος χθες ήταν σαφής στο υπουργικό. Ζήτησε από τους υπουργούς να συνεχίσουν την δουλειά και ν’ αφήσουν γι’ αργότερα το κυνήγι του σταυρού. Οι υπουργοί τον άκουσαν γλυκαμένοι από τον χαλβά που κέρασε ο Παπαστεργίου για τα γενέθλιά του, και έγνεψαν καταφατικά. Εννοείται πως δεν πρόκειται να αφήσουν ούτε πόντο στις εκλογικές τους περιφέρειες, καθώς ξέρουν πως οι επιδόσεις τους είναι που οδηγούν στο ωραίο τραπέζι

του υπουργικού συμβουλίου. Εντάξει, με τον Κυριάκο δεν είναι ακριβώς έτσι, καθώς στο τραπέζι έφερε και μια σειρά ικανούς εξωκοινοβουλευτικούς εκ των οποίων άλλοι διακρίθηκαν και στον σταυρό (Χρυσοχοϊδης), κι άλλοι συνεχίζουν εκτός (Μενδώνη, Λιβάνιος, Σκέρτσος).

Ο Πρωθυπουργός θα τα αναλύσει ολ’ αυτά σήμερα στο ραδιόφωνο του Alpha, ενώ το βράδυ έχει Μέγαρο με τον doer Χρυσοχοΐδη που αφήνει να μιλούν οι επιτυχίες στον τομέα του και αποφεύγει τα μεγάλα λόγια.

Έγινε και η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας στην Πειραιώς,

και δόθηκε κι εκεί το μήνυμα της εκλογικής εκκίνησης. Τέλος πάντων εκεί έχει τον Κυρανάκη, νέος είναι ας τρέξει.

Τον μάλωσε

Νέος ήταν κάποτε κι ο Ανδρουλάκης

όταν τον Μάρτιο του 2013 τον επέλεξε και τον επέβαλε για Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Κι ένα χρόνο μετά, τον έβαλε αν και Γραμματέας, δηλαδή σε προνομιακή θέση σε σύγκριση με τους συνυποψήφιους του, να κατέβει στην ευρωβουλή, κι έτσι ξεκίνησε η μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία του πορεία του σημερινού Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που όλοι θυμόμαστε. Το δεύτερο και τρίτο μνημόνιο το πέρασε στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος κι εκεί έδωσε σκληρές μάχες για την χώρα. Και ήρθε η στιγμή να μαλώσει κάπως τον Βενιζέλο, γιατί είπε μια καλή κουβέντα για την εμφάνιση του Κυριάκου στον ΟΗΕ. Όμως έτσι είν’ αυτά Πρόεδρε Βαγγέλη, θα έπρεπε να το περιμένεις.

Διεύρυνση

Εκτός απ’ την δημόσια επίπληξη στον Βενιζέλο, ο Πρόεδρος ασχολήθηκε μαζί με τον σύντροφο Σκανδαλίδη με την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Ασχολήθηκα κι εγώ, αλλά φτάνοντας στα ονόματα του Θύμιου Σώκου και Απόστολου Παπατόλια

έγινε φανερό πως διεύρυνση εννοούν την επιστροφή καθαρόαιμων πασόκων στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ποιοι προτιμούν Αλέξη

Αντιθέτως, μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει αυτό που επιχειρεί η ΕΛΑΣ. Την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε το σαλόνι απευθείας σε βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, του Συριζα, και του Κασελάκη, ο Τσίπρας έχει σκληρή πόρτα και γυρνάει την πλάτη στις έδρες απ’ όπου κι αν προέρχονται. Αντιθέτως, η πόρτα της Αμαλίας είναι ανοιχτή για μεσαία στελέχη με κοινωνικές αναφορές που θα δώσουν την μάχη του σταυρού. Πρόκειται κυρίως για στελέχη προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ που δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη, κι όχι στον Ανδρουλάκη.

Ποιοι πασόκοι πάνε Αλέξη

Ο περιφερειακός σύμβουλος Βαγγέλης Ζάχαρης που θα κατέβει στο Ηράκλειο είναι μια τέτοια περίπτωση, το ίδιο κι ο Ζαχαριουδάκης απ’ τις Μοίρες, και ο Γ. Μακράκης εκπαιδευτικός στον ΟΑΕΔ. Το ίδιο κι ο Λεονταράκης. Ζάχαρης και Λεονταράκης δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει ολομέλεια νομαρχιακών στο Πασοκ και να μην πάνε. Ο Σωκράτης ο Βαρδάκης επίσης, μέχρι το ’12 ήταν Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ.

Στα Χανιά μέλος του ΠΑΣΟΚ ήταν ο Τάσος Βαμβούκης όπως κι ο Στέλιος Βαλυράκης.

Στην Βοιωτία ο Αλέξης Δέδες προέρχονταν από το ΠΑΣΟΚ, ήταν στην ΕΠΟ. Στην Εύβοια ο Συμεών Κεδίκογλου ήταν ΠΑΣΟΚ, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία ο Ζαμπάρας ήταν στην Πάτρα, με γραμματέα στη Επιστημών Υγείας τον ξάδελφό του τον Σωτήρη.

Στην Αχαΐα ο Σκανδάμης μόλις πρόσφατα έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο κι ο αναπ. τομεάρχης Οικονομικών Γ. Παππάς ο οποίος ήταν εκλεγμένος με την παράταξη στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Το ίδιο στην Ηλεία και ο γιατρός της Πνευμονολογικής του Ευαγγελισμού Μπουλμπασάκος, ο οποίος είχε προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ ως ΚΙΝΑΛ (με τον Θόδωρο Μαργαρίτη) και τώρα είναι στου Αλέξη, Το ίδιο κι ο Τάκης Αντωνακόπουλος.

Στα Τρίκαλα ο δικηγόρος Μπαλατσούκας ήταν ΠΑΣΟΚ, όπως και ο στενός φίλος του Αλέξη, Χάιδος, γιός του παλαιού βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Στην Πιερία ο Σάκης Γκούνας ήταν μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της πράσινης Νεολαίας, στην Ημαθία ο Αγγελος Τσόλκας ήταν πουλέν του ΓΑΠ, ενώ στην Φλώρινα ο Κώστας Φιλιππίδης ήταν Γραμματέας Πασπ ΤΕΙ Ηγουμενίτσας. Στα Γιάννενα και ο Αλμπάνης και ο Λιώρης ήταν μέλη ΚΕ ΠΑΣΟΚ, όπως και η Άννα Παπαδοπούλου (δυτικός τομέας)

η οποία κατέβηκε αλλά δεν εξελέγη. Στον Έβρο η Μπέρδου, δικηγόρος ήταν επίσης στη νεολαία, ενώ η οικογένειά της είναι σημαίνοντα στελέχη του τοπικού ΠΑΣΟΚ. Στα Δωδεκάνησα ο Μουστάκης ήταν παλιός γραμματέας της Νομαρχιακής.

Στο Νότιο τομέα της Αθήνας ο Γιώργος Κρικρής

Δημοτικός σύμβουλος Νέας Σμύρνης, ήταν παλιό της νομαρχιακής, στο Βόρειο τομέα η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και η Αθηνά Λινού δεν χρειάζονται συστάσεις, ενώ στην Ανατολική Αττική ο δικηγόρος Δημήτρης Λυρίτσης ήταν γραμματέας Πασπ Νομικής και μέλος νεολαίας. Στην Δυτική Αττική ο Μουσταϊρας από τα Μέγαρα ήταν μέλος της Νομαρχιακής, του ρεύματος του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου

κόρη του γιατρού Αντωνόπουλου, είχε κατέβει υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το ’24, ενώ στην Α’ Πειραιά θα δώσει την μάχη ο γιός του Μανώλη Μπετενιώτη.

Το ίδιο στην Α’ Θεσσαλονίκης ο Σαουλίδης, πρώην στενός συνεργάτης του Ανδρουλάκη και η Νεκταρία Αγγελάκη, χρόνια μέλος του κόμματος.

Όλους αυτούς τους παρακολουθεί στενά το μαντείο, όπως φυσικά και τους έτοιμους βουλευτές από Συριζα, Κασελάκη και Πλεύση, που καλοδέχεται η Χαριλάου Τρικούπη.

Σας φιλώ

Η Πυθία