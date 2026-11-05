Περιοδεία Μεσσηνία: Ο Μητσοτάκης αλλάζει γήπεδο – Από την εσωκομματική συζήτηση στην καθημερινότητα

Η περιοδεία στη Μεσσηνία, τα μεγάλα έργα και το μήνυμα προς το εσωτερικό της ΝΔ - Ο πρωθυπουργός επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο την κυβερνητική ατζέντα, βάζοντας σε πρώτο πλάνο την παραγωγή έργου και την επαφή με την περιφέρεια

Κώστας Τσιτούνας

Περιοδεία Μεσσηνία: Ο Μητσοτάκης αλλάζει γήπεδο – Από την εσωκομματική συζήτηση στην καθημερινότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετατοπίζει την πολιτική ατζέντα στη Μεσσηνία, εστιάζοντας στην παραγωγή έργου και την επαφή με την περιφέρεια.
  • Η περιοδεία περιλαμβάνει επισκέψεις σε κοινωνικές δομές, παραγωγικές επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομών για να αναδειχθεί η κυβερνητική δραστηριότητα.
  • Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να κρατήσει ανοιχτό τον δίαυλο με τη βάση της ΝΔ, αποφεύγοντας να αφήσει την εσωκομματική συζήτηση να επισκιάσει το κυβερνητικό έργο.
  • Ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από τους υπουργούς επιτάχυνση των 90 κυβερνητικών προτεραιοτήτων με τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
  • Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, ο Μητσοτάκης θα μιλήσει στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, όπου αναμένονται απαντήσεις για τη χρηματοδότηση και τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Σε μια περίοδο κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε φάση πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να μεταφέρει το βάρος της δημόσιας παρουσίας του στην περιφέρεια και στην προβολή του κυβερνητικού έργου.

Η σημερινή περιοδεία στη Μεσσηνία δεν είναι απλώς μια σειρά εθιμοτυπικών επισκέψεων. Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει κοινωνικές δομές, παραγωγικές επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομών, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η εικόνα μιας κυβέρνησης που θέλει να παρουσιάζει συγκεκριμένα αποτελέσματα και όχι μόνο πολιτικές εξαγγελίες.

Το μήνυμα έχει και εσωκομματική διάσταση. Μετά την ενεργοποίηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ και την κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να κρατήσει ανοιχτό τον δίαυλο με τη βάση της παράταξης, χωρίς να επιτρέψει στην εσωτερική συζήτηση να επισκιάσει την κυβερνητική δραστηριότητα.

Μετατοπίζει δε την ατζέντα από τα εσωτερικά ζητήματα της δεξιάς πολυκατοικίας στα ζητήματα της Περιφερειακής ανάπτυξης και δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγει να επισκεφτεί την Καλαμάτα.

Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός έχει ήδη στείλει σαφές μήνυμα στους υπουργούς του για επιτάχυνση των 90 κυβερνητικών προτεραιοτήτων και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η λογική είναι ότι η πολιτική προετοιμασία για τις εκλογές δεν μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος της καθημερινής κυβερνητικής δουλειάς.

Έξι σταθμοί με πολιτικό συμβολισμό

Η περιοδεία ξεκινά από τη Μερόπη του Δήμου Οιχαλίας, με επίσκεψη στο Οικοτροφείο Ατόμων με Αυτισμό, και συνεχίζεται με την υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής ντομάτας. Δύο σταθμοί που συνδέονται με την κοινωνική πολιτική και την παραγωγική οικονομία.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας για την παρουσίαση των έργων αναβάθμισης, αλλά και στο εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Μεθώνη. Πρόκειται για παρεμβάσεις που συνδέονται με την αναπτυξιακή προοπτική της Πελοποννήσου και την ενίσχυση των υποδομών.

Το μεσημέρι θα παραστεί στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαμάτας, ενώ στις 17:30 θα μιλήσει στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Η παρουσία του στην περιοχή θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη.

Το πολιτικό ζητούμενο για το Μέγαρο Μαξίμου είναι να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι η προεκλογική περίοδος δεν θα κριθεί μόνο από τις εσωτερικές κομματικές ισορροπίες ή τις αντιπαραθέσεις με την αντιπολίτευση, αλλά και από την ικανότητά της να παρουσιάσει απτά αποτελέσματα σε ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Η περιοδεία στη Μεσσηνία εντάσσεται σε αυτήν ακριβώς τη λογική. Ο πρωθυπουργός θέλει να συνδέσει την πολιτική παρουσία της κυβέρνησης με έργα, επενδύσεις, υποδομές και κοινωνικές παρεμβάσεις.

Το αν αυτή η στρατηγική θα αποδώσει πολιτικά θα φανεί στην πορεία. Προς το παρόν, το μήνυμα από το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι η επόμενη εκλογική μάχη θα πρέπει να συνοδευτεί από έναν συγκεκριμένο απολογισμό κυβερνητικού έργου.

Το στοίχημα της ΚΕΔΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντως, αναμένεται να έχει και η ομιλία του πρωθυπουργού στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Οι δήμαρχοι περιμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις για το ζήτημα της χρηματοδότησης των ΟΤΑ, την ενίσχυση των οικονομικών πόρων, τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τα έργα υποδομών που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες. Το ερώτημα είναι εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιλέξει να δώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συνεννόησης με τους αυτοδιοικητικούς, ή εάν θα περιοριστεί στην παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδιασμού.

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