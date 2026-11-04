Μητσοτάκης για Έλον Μασκ: «Δεν μπορείς να αγοράσεις μια εκλογή όσο πλούσιος και αν είσαι»
Η συζήτηση του πρωθυπουργού στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης «People Power»
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«Δεν μπορείς να αγοράσεις μια εκλογή όσο πλούσιος και αν είσαι», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ρόλο που έπαιξε ο Έλον Μασκ στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.
Αναφέρθηκε στην κυβερνητική πρωτοβουλία για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Αυτά τα παιδιά έχουν συντρόφους AI».
Παρακολουθήστε τη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον φωτογράφο Platon, στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης «People Power»:
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