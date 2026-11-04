Κιμάς και ντίζελ εξαγρίωσαν τους Αμερικανούς, 18,5% ο Αλέξης στην Θεσσαλία

Η ισχύς είναι στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ θα συνεχίσει λέει ο Μπόϊλ

Newsroom

Κιμάς και ντίζελ εξαγρίωσαν τους Αμερικανούς, 18,5% ο Αλέξης στην Θεσσαλία
ΜΑΝΤΕΙΟ
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Θα είναι μια θυμωμένη ψήφος από όσους είχαν πιστέψει τις υποσχέσεις Τραμπ ότι θα πέσουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και τους λογαριασμούς και η ζωή θα γίνει φθηνότερη. Δεν θα είναι ψήφος ελπίδας στους Δημοκρατικούς κι ας βρουν πολλούς λόγους να πανηγυρίζουν την επόμενη μέρα.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να πέσουν οι τιμές, και να σταματήσει πολέμους. Όμως τα υπεσχηθέντα δεν τηρήθηκαν και αυτό θα βγει στην κάλπη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Moody’s Analytics, μόνο ο πόλεμος στο Ιράν κόστισε στο μέσο αμερικανικό νοικοκυριό περίπου 2.147 δολάρια. Το ντίζελ αγγίζει τα 7 δολάρια το γαλόνι κι αυτό θα το βγάλουν οι αγροτικές κάλπες στο Κάνσας.

Οι Δημοκρατικοί υπολογίζουν ότι συνολικά ένα νοικοκυριό πληρώνει από 3.500 μέχρι και πάνω από 5.700 δολάρια επιπλέον για τα βασικά. Ο κιμάς ξεπέρασε τα 7 δολάρια ανά λίβρα, και ο καφές αγγίζει τα 10. Και τα νέα ζευγάρια που τολμούν να ζητήσουν στεγαστικό 30 ετών, βλέπουν επιτόκιο 7,4%. Σ’ αυτό το πλαίσιο έγιναν οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.

Τι μετράει

Ψηφίζει ο Αμερικάνος στο Οχάιο για την τιμή του κιμά, και έρχονται τα πάνω κάτω σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτή είναι μια άλλη όψη. Οι ΗΠΑ παραμένουν το μεγάλο αφεντικό κι ο Τραμπ, κάπως κουρασμένος, αλλά θα εξακολουθήσει να είναι στον Λευκό Οίκο για τα επόμενα δύο χρόνια. «H πραγματική δύναμη είναι πλέον στον Λευκό Οίκο. Η ισχύς παραμένει στον Λευκό Οίκο. Δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλες επιπτώσεις το σημερινό αποτέλεσμα» όπως το έθεσε ο επικεφαλής του Breitbart στην Ουάσιγκτον, Ματ Μπόιλ, (Σκάι).

Η εκτίμηση του αγαπημένου δημοσιογράφου της σημερινής ηγεσίας είναι πως «ο Τραμπ θα κάνει αυτά για τα οποία τον ψήφισαν». Ο ίδιος αποκάλυψε ότι το επόμενο διάστημα ετοιμάζει βαλίτσες για Ιράκ και Κουρδιστάν, και μετά θα περάσει από Ελλάδα στην οποία έχει πολλούς φίλους. Τόνισε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας είναι πολύ στενές, και ο Πρόεδρος Τραμπ έχει στενή σχέση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ενώ αναφερόμενος στους τομείς συνεργασίας ανέφερε 2-3 φορές τις λέξεις Άμυνα και Ενέργεια.

Επίθεση-Άμυνα

Οι έννοιες άμυνα και επίθεση έπαιξαν πολύ και στην συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος στο ραδιόφωνο του Alpha (Χατζής, Νέγκα).

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Οι μπαλιές ήταν δυνατές και γρήγορες. «Κερδίσαμε δύο εκλογές, χωρίς να ασχολούμαι πολύ με τους πολιτικούς μου αντιπάλους, παρ ότι αυτοί επιδίωκαν να μου επιτίθενται συνέχεια» σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Και σε άλλο σημείο διευκρίνισε ότι «δεν μου αρέσει να τσακώνομαι. Άλλοι θέλουν να τσακώνονται μαζί μου, εγώ δεν θέλω να τσακώνομαι με κανέναν. Αποφεύγω τις συγκρούσεις, αλλά ενίοτε δεν είναι πάντα εύκολο».

Έναν γερό τσακωμό με τον Αλέξη πάντως τον είχε στο μενού η χθεσινή του μέρα με αφορμή το θέμα ψήφισης των Ποινικών Κωδίκων το ’19. Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι οι αλλαγές έγιναν με απώτερο σκοπό, ενώ ο κ. Τσίπρας

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τον προκάλεσε να κατονομάσει ποιους εννοεί ότι επωφελήθηκαν και υπενθύμισε ότι οι αλλαγές έγιναν με τις προτάσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που τις επεξεργάστηκε από το ’10.

Αυτός ο καυγάς θα έρχεται και θα επανέρχεται. Για το θέμα των Κωδίκων, θα είχε ενδιαφέρον κάποια στιγμή να τοποθετηθούν και νομικοί-πολιτικοί, όπως οι κ.κ. Βενιζέλος, Βορίδης, Κατρούγκαλος, Λοβέρδος οι οποίοι έζησαν το θέμα από πρώτο χέρι όντας σ’ εκείνη την Βουλή και τους διαδρόμους της, τον καυτό Ιούλιο του ’19.

Στην Θεσσαλία

Το κέφι του Αλέξη μπορεί να χάλασε λίγο από την κόντρα για τους Κώδικες, αλλά σίγουρα υπήρξε διόρθωση από τα αποτελέσματα έρευνας (Real Polls για το TRT) στην Θεσσαλία.

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Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 27,3%, η ΕΛ.Α.Σ. δεύτερη με 18,5%, καταγράφοντας σημαντική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, το οποίο βρίσκεται στην τρίτη θέση με 12,8%. Ακολουθούν το ΚΚΕ και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», με ποσοστό 6,1%, η Ελληνική Λύση με 3,8%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,4%, η Νίκη με 2,4% και το ΜέΡΑ25 με 2,2%. Οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο συγκεντρώνουν 1,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις 0,2%, η Νέα Αριστερά στο 0,3% και οι Σπαρτιάτες επίσης στο 0,2%. Η Συμμαχία Ελλήνων συγκεντρώνει το υψηλότατο 8,3%. Στην Θεσσαλία εκτός από τα γνωστά θέματα (ακρίβεια και διαφθορά), υπάρχει δυσαρέσκεια για τα αγροτοκτηνοτροφικά (Ντάνιελ, ΟΠΕΚΕΠΕ και αφθώδη).

Συνεργασίες γιοκ

Ο Πρωθυπουργός στον Alpha απέκλεισε ξανά συνεργασίες απ’τα δεξιά του. Σ’ αυτό το καλάθι έβαλε μέσα Βελόπουλο, Λατινοπούλου και Νατσιό. Στην πρόσφατη δημοσκόπηση της Alco όλοι αυτοί αθροίζουν περί το 9,7% στην πρόθεση. Μάλιστα σε ορισμένους νομούς στην βόρεια Ελλάδα ο Βελό είναι δεύτερο κόμμα. Ο Κυριάκος στο θέμα αυτό είναι κατηγορηματικός και την μόνη κυβερνητική συνεργασία που θα έβλεπε θα ήταν με το ΠΑΣΟΚ που έχει κεντρώα χαρακτηριστικά. Όμως εκεί το ρήγμα βαθαίνει. Το παράδειγμα μη ψήφισης του νομοσχεδίου που περιορίζει την χρήση των social media σε παιδιά μέχρι 15 ετών, είναι πρόσφατο.

«Αν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ σε αυτό, που είναι κάτι που το 80% της ελληνικής κοινωνίας το στηρίζει και ο κ. Ανδρουλάκης έρχεται και λέει «θα πω “όχι”, μόνο και μόνο επειδή το λέει ο Μητσοτάκης», καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι μία συνεργασία ευρύτερη» είπε ο ΠΘ.

Οι εργολάβοι και το ΠΑΣΟΚ

Είχε κι άλλα ράμματα για την πασοκική γούνα. Με αφορμή τις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη για το στεγαστικό ο Κυριάκος θυμήθηκε το εξής: «Οταν μίλησα για την ανάγκη να σκεφτούμε ένα πλαίσιο κινήτρων και αντικινήτρων για να αυξήσουμε τη δυνατότητα να οικοδομούμε σπίτια στην Ελλάδα, η κατηγορία που άκουσα από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι «είμαστε», λέει, «με τους εργολάβους». Λες και στο ΠΑΣΟΚ τα σπίτια τα χτίζουν οι εθελοντές του ΠΑΣΟΚ ή οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Όχι, το πρόγραμμά τους δεν είναι κοστολογημένο και σίγουρα είναι πολύ υπεράνω των αντοχών του προϋπολογισμού».

Έσοδα

Κοστολογημένα είναι και τα έσοδα του Προϋπολογισμού από τους φόρους στα καύσιμα, τους οποίους δεν φαίνεται εύκολο να χαμηλώσουν.

Τάκης Χατζής: Λοιπόν, βλέπετε, θα μου πείτε, αλλά αυτό που θα διαβάσετε εδώ είναι λογικό. Σύνολο 60 ευρώ, αξία καυσίμου 28,84, φόροι και δασμοί 31,16. Είναι λογικό αυτό; Γιατί μας «τσουρουφλίζετε» και δεν το μειώνετε λίγο αυτό;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Διότι από τους φόρους στα καύσιμα εισπράττει το κράτος 3 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Αν θέλετε να μου πείτε εσείς, κ. Χατζή, από πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά και ποιους φόρους θέλετε να αυξήσετε, τη στιγμή που θα κόψω τους φόρους στα καύσιμα, να έρθετε να μου το πείτε.

Τάκης Χατζής: Θέλετε να με βάλετε να αυξήσω…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μα, τι να σας πω; Η χώρα είχε πάντα σχετικά υψηλούς φόρους στα καύσιμα. Αυτή είναι μία πραγματικότητα. Σας είπα, λοιπόν, ότι προτεραιοποιήσαμε πρώτα το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά το ντίζελ και μετά τη βενζίνη. Αυτά μπορούμε, αυτά κάνουμε.

Σας φιλώ

Η Πυθία

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