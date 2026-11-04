Έλον Μασκ για τις αμερικανικές εκλογές - «Τα διαστημικά μου λέιζερ δεν λειτούργησαν αυτή τη φορά»

Snapshot Ο Έλον Μασκ δαπάνησε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Μασκ σχολίασε σκωπτικά την ήττα των Ρεπουμπλικανών, αναφέροντας ότι τα «διαστημικά του λέιζερ» δεν λειτούργησαν.

Ο Κεν Πάξτον, υποψήφιος που υποστηρίχθηκε από τον Μασκ, έχασε την εκλογή για τη Γερουσία του Τέξας.

Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο κέρδισε τη γερουσιαστική θέση στο Τέξας, διακόπτοντας την 30ετή κυριαρχία των Ρεπουμπλικανών στην πολιτεία. Snapshot powered by AI

Την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, σχολίασε σκωπτικά στο Χ, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος δαπάνησε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στις προεκλογικές εκστρατείες συντηρητικών υποψηφίων.

«Έχω την εντύπωση ότι η παρέμβαση των διαστημικών μου λέιζερ στις εκλογές δεν λειτούργησε αυτή τη φορά», αστειεύτηκε ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην ήττα του Κεν Πάξτον, του υποψηφίου που υποστήριξε στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία, στο Τέξας.

Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο εξελέγη γερουσιαστής του Τέξας, βάζοντας έτσι τέλος στην κυριαρχία των Ρεπουμπλικανών στην πολιτεία, για πάνω από τρεις δεκαετίες. Ηττημένος είναι ο υπερσυντηρητικός Κεν Πάξτον, στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

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