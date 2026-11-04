Έλον Μασκ για τις αμερικανικές εκλογές - «Τα διαστημικά μου λέιζερ δεν λειτούργησαν αυτή τη φορά»
Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ δαπάνησε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ
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- Ο Έλον Μασκ δαπάνησε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.
- Ο Μασκ σχολίασε σκωπτικά την ήττα των Ρεπουμπλικανών, αναφέροντας ότι τα «διαστημικά του λέιζερ» δεν λειτούργησαν.
- Ο Κεν Πάξτον, υποψήφιος που υποστηρίχθηκε από τον Μασκ, έχασε την εκλογή για τη Γερουσία του Τέξας.
- Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο κέρδισε τη γερουσιαστική θέση στο Τέξας, διακόπτοντας την 30ετή κυριαρχία των Ρεπουμπλικανών στην πολιτεία.
Την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, σχολίασε σκωπτικά στο Χ, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος δαπάνησε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στις προεκλογικές εκστρατείες συντηρητικών υποψηφίων.
«Έχω την εντύπωση ότι η παρέμβαση των διαστημικών μου λέιζερ στις εκλογές δεν λειτούργησε αυτή τη φορά», αστειεύτηκε ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην ήττα του Κεν Πάξτον, του υποψηφίου που υποστήριξε στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία, στο Τέξας.
Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο εξελέγη γερουσιαστής του Τέξας, βάζοντας έτσι τέλος στην κυριαρχία των Ρεπουμπλικανών στην πολιτεία, για πάνω από τρεις δεκαετίες. Ηττημένος είναι ο υπερσυντηρητικός Κεν Πάξτον, στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.