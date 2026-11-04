«Νικήσαμε τον Γολιάθ»: Συντριπτική νίκη του Δημοκρατικού γερουσιαστή Τζέιμς Ταλαρίκο στο Τέξας

Με συντριπτική πλειοψηφία ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο εξελέγη γερουσιαστής στο Τέξας, σε αυτό που πιθανότατα αποτελεί τη μεγαλύτερη ανατροπή για τους Ρεπουμπλικάνους στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές.

Η εντυπωσιακή νίκη του Ταλαρίκο επί του Ρεπουμπλικάνου Κεν Πάξτον σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας Δημοκρατικός κερδίζει έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ στο Τέξας από το 1988.

Απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του στο Όστιν του Τέξας μετά την εκλογή του ως ο Τζέιμς Ταλαρίκο είπε «μόλις πήραμε πίσω το Τέξας», προκαλώντας θερμό χειροκρότημα. «Μόλις αποδείξαμε ότι η πολιτική του διχασμού δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την πολιτική της αγάπης».

Ο Ταλαρίκο δήλωσε ότι ανέκαθεν «πόνταρε στους νέους, στους μετανάστες και σε όσους ξεκινούν από μειονεκτική θέση», προσθέτοντας ότι η προεκλογική του εκστρατεία είχε ως στόχο να στείλει ένα μήνυμα στους δισεκατομμυριούχους χρηματοδότες των εκστρατειών ότι «η εξουσία ανήκει στον λαό».

«Θα σας υπηρετώ πάντα, θα αγωνίζομαι πάντα για εσάς», δήλωσε, καταλήγοντας «κερδίσαμε τον Γολιάθ».

«Μια πραγματικότητα που δεν τολμήσαμε να πιστέψουμε ότι θα έβγαινε αληθινή»

Ο Τζέιμς Ταλαρίκο, πρώην δάσκαλος και σπουδαστής της πρεσβυτεριανής θεολογίας, ήταν μια σχεδόν άγνωστη προσωπικότητα μέχρι πέρυσι. Ωστόσο, όταν έκανε κεντρικό θέμα της προεκλογικής του εκστρατείας το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης υπό τη ρεπουμπλικανική ηγεσία, τράβηξε την προσοχή πολλών.

Ο αντίπαλος του, ο Ρεπουμπλικανός Κεν Πάξτον, προσπάθησε να παρουσιάσει τις απόψεις του Ταλαρίκο ως υπερβολικά προοδευτικές για την πολιτεία.

Οι υποστηρικτές του Ταλαρίκο ξέσπασαν σε θερμό χειροκρότημα όταν αναδείχτηκε νικητής. Αγκαλιάστηκαν, χόρεψαν και πανηγύρισαν για «μια πραγματικότητα που», όπως λένε πολλοί, «δεν τολμήσαμε να πιστέψουμε ότι θα έβγαινε αληθινή».

Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο που εξελέγη γερουσιαστής στο Τέξας AP

Για δεκαετίες, η ιδέα ενός Δημοκρατικού να νικήσει μια εκλογική αναμέτρηση σε πολιτειακό επίπεδο φαινόταν σαν όνειρο απατηλό για τους φιλελεύθερους του Τέξας.

Ως η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας, το Τέξας αποτελεί προπύργιο του συντηρητισμού, εφαρμόζοντας συστηματικά ρεπουμπλικανικές πολιτικές που αργότερα υιοθετούνται και αλλού.

Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ο Τζέιμς Ταλαρίκο κέρδιζε έδαφος στους ψηφοφόρους, ενισχύοντας τη βάση των Δημοκρατικών του Τέξας που αναζητούσε απεγνωσμένα μια νέα ηγεσία.

Η πιο δαπανηρή εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στην ιστορία των ΗΠΑ

Οι δαπάνες για την εκλογική αναμέτρηση του Τέξας εκτοξεύτηκαν στα ύψη, και γρήγορα εξελίχθηκε στην πιο δαπανηρή εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στην ιστορία των ΗΠΑ, ξεπερνώντας τα μισό δισεκατομμύριο δολάρια.

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ επένδυσε 158 εκατομμύρια δολάρια σε ένα super PAC που υποστήριζε την εκστρατεία του Πάξτον – ένα σημείο που ο Ταλαρίκο χρησιμοποίησε στις επιθέσεις του εναντίον της εκστρατείας του Πάξτον.

Ωστόσο, δύο μέλη της οικογένειας Μπους, της ρεπουμπλικανικής πολιτικής δυναστείας, υποστήριξαν τον Ταλαρίκο σε μια εκπληκτική κίνηση που προανήγγειλε την ήττα του Πάξτον.

«Δεν ήταν απλώς ένα τσουνάμι, ούτε απλώς ένα δημοψήφισμα, αλλά ένα μακελειό»

Μιλώντας στο BBC, ο καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον, Κουάρδρικος Ντρίσκελ, υποστήριξε ότι ο Πάξτον συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην πτώση των Ρεπουμπλικάνων, χαρακτηρίζοντάς τον ένα «αντικειμενικά απαράδεκτο υποψήφιο».

«Η νίκη του Ταλαρίκο στο Τέξας, σε συνδυασμό με την ανατροπή που οδήγησε στην απομάκρυνση του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη της πολιτείας Γκρεγκ Άμποτ, ήταν ιστορική». Η ήττα του Άμποτ σηματοδότησε την πρώτη φορά που ένας Δημοκρατικός εξελέγη κυβερνήτης στην πολιτεία από τη δεκαετία του 1990.

«Δεν ήταν απλώς ένα τσουνάμι, ούτε απλώς ένα δημοψήφισμα, αλλά ένα μακελειό», δήλωσε ο Ντρίσκελ. «Μια σαφής ένδειξη ότι η χώρα θέλει να ακολουθήσει μια διαφορετική κατεύθυνση».

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