Εκλογές-ΗΠΑ: Ιστορική νίκη για τους Δημοκρατικούς - Ο πάστορας που εκτόπισε τον εκλεκτό του Τραμπ

Ο Άνταμ Χάμιλτον γίνεται ο πρώτος Δημοκρατικός γερουσιαστής του Κάνσας από το 1932

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Εκλογές-ΗΠΑ: Ιστορική νίκη για τους Δημοκρατικούς - Ο πάστορας που εκτόπισε τον εκλεκτό του Τραμπ

Ο Άνταμ Χάμιλτον

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον κέρδισε την έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ στο Κάνσας, πρώτη νίκη Δημοκρατικού στην πολιτεία από το 1932.
  • Ο Χάμιλτον επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Ρότζερ Μάρσαλ, παρά το παραδοσιακό προπύργιο των Ρεπουμπλικανών και τη μεγάλη νίκη Τραμπ στο Κάνσας το 2024.
  • Ο Μάρσαλ βάρυνε πολιτικά από αποκαλύψεις για δικαστικές διώξεις εναντίον ασθενών του και κριτικές για περιορισμένη επικοινωνία με τους ψηφοφόρους.
  • Ο Χάμιλτον προώθησε την εικόνα υποψηφίου με ανεξάρτητο πνεύμα και καλύτερη επαφή με τους πολίτες, θέτοντας ως στόχο τη διπλή κομματική εκπροσώπηση του Κάνσας στη Γερουσία.
  • Ο αγροτικός τομέας και οι οικονομικές δυσκολίες στην πολιτεία αποτέλεσαν σημαντικά θέματα της προεκλογικής μάχης, με ενίσχυση της εκστρατείας του Μάρσαλ από τον Ντόναλντ Τραμπ.
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Μια ιστορική ανατροπή σημειώθηκε στο Κάνσας, καθώς ο Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον κέρδισε την έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος σε μια κοινοβουλευτική απουσία 94 ετών για το κόμμα του στην πολιτεία. Πρόκειται για τον πρώτο Δημοκρατικό που εκλέγεται γερουσιαστής του Κάνσας από το 1932.

Η νίκη του 62χρονου πάστορα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς το Κάνσας θεωρείται παραδοσιακά προπύργιο των Ρεπουμπλικανών. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει στην πολιτεία με διαφορά 16 ποσοστιαίων μονάδων στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο Χάμιλτον κατάφερε να επικρατήσει του Ρεπουμπλικανού εν ενεργεία γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αμφίρροπες της φετινής εκλογικής διαδικασίας.

Ποιος είναι ο πάστορας που κέρδισε την έδρα

Ο Άνταμ Χάμιλτον είναι επικεφαλής της United Methodist Church of the Resurrection, της μεγαλύτερης εκκλησίας των Μεθοδιστών στις ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Κάνσας Σίτι.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του αυτοπροσδιορίστηκε ως «Δημοκρατικός με ανεξάρτητο πνεύμα», επιχειρώντας να προσελκύσει και ψηφοφόρους πέρα από τα στενά κομματικά όρια. Μάλιστα, υποστήριξε ότι το Κάνσας θα ωφελούνταν από την εκπροσώπηση και των δύο μεγάλων κομμάτων στη Γερουσία, καθώς η άλλη έδρα της πολιτείας ανήκει στον Ρεπουμπλικανό Τζέρι Μοράν.

Adam Hamilton

Ο Άνταμ Χάμιλτον

AP

Το σκάνδαλο που βάρυνε τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης φαίνεται πως έπαιξαν και οι αντιδράσεις γύρω από τον Ρότζερ Μάρσαλ, ο οποίος βρίσκεται στη Γερουσία από το 2021.

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ο 66χρονος ήταν μαιευτήρας. Ωστόσο, δημοσίευμα των New York Times αποκάλυψε ότι είχε προσφύγει δικαστικά εναντίον εκατοντάδων ασθενών του για ανεξόφλητους λογαριασμούς, ενώ δεκάδες από αυτούς συνελήφθησαν επειδή δεν εμφανίστηκαν στις δικαστικές τους ακροάσεις.

Παράλληλα, ο Χάμιλτον επένδυσε στην εικόνα ενός υποψηφίου που θα βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες. Αντίθετα, ο Μάρσαλ είχε δεχθεί επικρίσεις για την περιορισμένη επικοινωνία του με τους ψηφοφόρους, ενώ στις αρχές του 2025 αποχώρησε από ανοιχτή συνάντηση με πολίτες έπειτα από έντονες ερωτήσεις. Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τέτοιου είδους συναντήσεις «μη παραγωγικές και επικίνδυνες».

Η μάχη στο Κάνσας είχε αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω των οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, με τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα και τα λιπάσματα να επιβαρύνουν τους παραγωγούς.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε προεκλογική συγκέντρωση στο Κάνσας στα τέλη Οκτωβρίου, επιχειρώντας να ενισχύσει τη συμμετοχή των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων και να στηρίξει τον Μάρσαλ.

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