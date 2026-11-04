Ομπάμα: «Οι Αμερικανοί έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, θέλουν πολιτική που ενώνει και όχι που διχάζει»

Ο Μπαράκ Ομπάμα τόνισε ότι οι Αμερικανοί ζητούν πολιτική που ενώνει και ηγέτες με συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Ομπάμα: «Οι Αμερικανοί έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, θέλουν πολιτική που ενώνει και όχι που διχάζει»

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα μιλάει υπέρ των Δημοκρατικών υποψηφίων, γερουσιαστή Τζον Όσοφ, και της Δημοκρατικής υποψήφιας για κυβερνήτη Κίσα Λανς Μπότομς, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης ενόψει των προκριματικών εκλογών της Τζόρτζια

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εκλογές προέρχονταν από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα και πολιτικές απόψεις, αλλά τους συνέδεαν κοινές αξίες και η δέσμευση για δημόσια προσφορά.
  • Ευχαρίστησε τους εκλογικούς υπαλλήλους και εθελοντές και από τα δύο κόμματα για τη συνεισφορά τους στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.
  • Υπογράμμισε την ανάγκη για δράση και αλλαγές κατά τη διάρκεια των δύο ετών που απομένουν στη σημερινή κυβέρνηση, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω ζημιά και να τεθούν βάσεις για το μέλλον.
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Μήνυμα με σαφείς πολιτικές αιχμές και αναφορές στο εκλογικό αποτέλεσμα έστειλε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι πολίτες ζητούν μια πολιτική που θα γεφυρώνει τις διαφορές, αντί να ενισχύει τον διχασμό, καθώς και ηγέτες που θα προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στην ανάρτησή του, ο Ομπάμα αναφέρθηκε επίσης στους υποψηφίους που συμμετείχαν στις εκλογές, τονίζοντας ότι προέρχονταν από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα και εξέφραζαν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών απόψεων, αλλά τους συνέδεαν κοινές αξίες και η διάθεση προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.

Barack Obama

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα μιλάει υπέρ των Δημοκρατικών υποψηφίων, γερουσιαστή Τζον Όσοφ, και της Δημοκρατικής υποψήφιας για κυβερνήτη Κίσα Λανς Μπότομς, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης ενόψει των προκριματικών εκλογών της Τζόρτζια

AP

«Αυτά τα αποτελέσματα κατέστησαν δυνατά χάρη σε εξαιρετικούς υποψηφίους που έθεσαν υποψηφιότητα σε κάθε περιοχή της χώρας, ακόμη και σε περιοχές που κάποτε θεωρούνταν δύσκολο να κερδηθούν. Προέρχονταν από διαφορετικά υπόβαθρα και εκπροσωπούσαν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών αντιλήψεων, αλλά τους συνέδεαν κοινές αξίες, η πίστη στη δημόσια προσφορά και η δέσμευση να βάζουν πάνω απ’ όλα τους ανθρώπους των περιφερειών και των πολιτειών τους», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους χιλιάδες εκλογικούς υπαλλήλους και εθελοντές και από τα δύο κόμματα, οι οποίοι συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

Ολόκληρη η δήλωση του Μπαράκ Ομπάμα:

«Απόψε, ο αμερικανικός λαός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: θέλει μια πολιτική που φέρνει τους ανθρώπους κοντά αντί να τους διχάζει, καθώς και ηγέτες που προσφέρουν συγκεκριμένες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Αυτά τα αποτελέσματα κατέστησαν δυνατά χάρη σε εξαιρετικούς υποψηφίους που έθεσαν υποψηφιότητα σε κάθε περιοχή της χώρας, ακόμη και σε περιοχές που κάποτε θεωρούνταν δύσκολο να κερδηθούν. Προέρχονταν από διαφορετικά υπόβαθρα και εκπροσωπούσαν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών αντιλήψεων, αλλά τους συνέδεαν κοινές αξίες, η πίστη στη δημόσια προσφορά και η δέσμευση να βάζουν πάνω απ’ όλα τους ανθρώπους των περιφερειών και των πολιτειών τους.

Οφείλουμε επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χιλιάδες εκλογικούς υπαλλήλους και εθελοντές και από τα δύο κόμματα, οι οποίοι συνέβαλαν ώστε οι εκλογές να διεξαχθούν ομαλά και εκπλήρωσαν μία από τις πιο ουσιαστικές λειτουργίες της δημοκρατίας μας.

Παρότι αυτή η κυβέρνηση έχει ακόμη δύο χρόνια στη διάθεσή της, η δική μας δουλειά τώρα είναι να σηκώσουμε τα μανίκια, να προχωρήσουμε σε αλλαγές όπου έχουμε τη δυνατότητα, να αποτρέψουμε περαιτέρω ζημιά και να θέσουμε τις βάσεις για το μέλλον».

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