Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν και επίσημα τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Να σημειωθεί ότι στη μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας, νικητές κρίθηκαν και πάλι οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι κατέκτησαν 53 έδρες, ενώ απαιτούνταν 50 για την πλειοψηφία

Ειρήνη Κοστιούκ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν και επίσημα τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Υποστηρικτές των Δημοκρατικών πανηγυρίζουν στο Τούσον της Αριζόνα.

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων με 223 έδρες έναντι των 218 που απαιτούνταν για πλειοψηφία.
  • Στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί απέκτησαν 53 έδρες, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία έναντι των 50 που απαιτούνταν.
  • Οι Δημοκρατικοί σημείωσαν νίκες σε κρίσιμες περιφέρειες όπως η Πενσιλβάνια, το Νιου Τζέρσεϊ, η Βόρεια Καρολίνα και το Κεντάκι, ενώ διατήρησαν έδρες στη Φλόριντα παρά τις αλλαγές στα όρια.
  • Η δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την ακρίβεια, το κόστος ζωής και την πορεία της οικονομίας επηρέασε σημαντικά τα εκλογικά αποτελέσματα.
  • Ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα αυξήσει την κοινοβουλευτική επίβλεψη και θα περιορίσει τις νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες του Τραμπ.
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Επίσημα πλέον οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχοντας κατακτήσει 223 έδρες, ενώ απαιτούνταν 218 για την πλειοψηφία.

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα έχει καταλήξει στις 131 έδρες και εκκρεμεί το αποτέλεσμα για 81 ακόμη.

Οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν νίκες σε κρίσιμες περιφέρειες της Πενσιλβάνια, του Νιου Τζέρσεϊ, της Βόρειας Καρολίνας και του Κεντάκι. Οι απώλειες των Ρεπουμπλικανών, ακόμη και σε περιοχές που είχαν στηρίξει τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024, ενισχύουν την εικόνα μιας ευρύτερης μετατόπισης του εκλογικού σώματος.

Παράλληλα, στη Φλόριντα, οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να διατηρήσουν έδρες παρά τις αλλαγές στα όρια των εκλογικών περιφερειών που ευνοούσαν τους Ρεπουμπλικανούς.

Να σημειωθεί ότι στη μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας, νικητές κρίθηκαν και πάλι οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι κατέκτησαν 53 έδρες, ενώ απαιτούνταν 50 για την πλειοψηφία. Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα έχει καταλήξει στις 42 έδρες και εκκρεμεί το αποτέλεσμα για 5 ακόμη.

Η δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την ακρίβεια, το κόστος ζωής και την πορεία της οικονομίας

Πίσω από τα εκλογικά αποτελέσματα διακρίνεται η δυσαρέσκεια σημαντικού μέρους των Αμερικανών για την ακρίβεια, το κόστος ζωής και την πορεία της οικονομίας, αλλά και η ανησυχία για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύμφωνα με την έρευνα ψηφοφόρων του Associated Press, περίπου οκτώ στους δέκα δηλώνουν ότι ο πληθωρισμός έχει επιβαρύνει αισθητά τα οικονομικά των νοικοκυριών τους, ενώ έντονη είναι και η δυσαρέσκεια για τη γενικότερη κατεύθυνση της χώρας.

Η πολιτική σημασία της αναμέτρησης ξεπερνά, ωστόσο, τις επιμέρους εκλογικές νίκες. Αφού οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Τραμπ θα βρεθεί για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής του θητείας απέναντι σε ένα Κογκρέσο με μεγαλύτερη δυνατότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου, διεξαγωγής ερευνών και παρεμπόδισης βασικών νομοθετικών πρωτοβουλιών του.

Το ίδιο ισχύει και για την Γερουσία, καθώς οι περιορισμοί των Δημοκρατικών θα επεκταθούν και στην έγκριση κυβερνητικών και δικαστικών διορισμών.

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