Iράν: «Οι Αμερικανοί είπαν όχι στον πόλεμο» - Νέα «εφιαλτική» προειδοποίηση στις ΗΠΑ

Η προειδοποίησή του Ιράν διατυπώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν αναδείχθηκαν σε μείζονα ζητήματα της εκλογικής αναμέτρησης

Μίλτος Τσεκούρας

Iράν: «Οι Αμερικανοί είπαν όχι στον πόλεμο» - Νέα «εφιαλτική» προειδοποίηση στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι απέρριψαν τον πόλεμο στις ενδιάμεσες εκλογές.
  • Ο Γκαλιμπάφ προειδοποίησε τις ΗΠΑ για σοβαρές συνέπειες εάν αγνοήσουν την αντίθεση της κοινής γνώμης στη στρατιωτική σύγκρουση.
  • Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, επιφέροντας πλήγμα στους Ρεπουμπλικανούς.
  • Η αύξηση του κόστους διαβίωσης και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν αποτέλεσαν βασικά ζητήματα των εκλογών.
  • Η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών σε περιοχές που είχαν στηρίξει τον Τραμπ δείχνει μια ευρύτερη μετατόπιση του εκλογικού σώματος.
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Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι απέρριψαν τον πόλεμο στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας την Ουάσιγκτον για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση που αγνοήσει, όπως υποστήριξε, την αντίθεση της κοινής γνώμης στη στρατιωτική σύγκρουση.

Οι δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, οι οποίες αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα X, αποτέλεσαν την πρώτη καταγεγραμμένη αντίδραση του Ιράν στα εκλογικά αποτελέσματα. Οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο της Γερουσίας και της Βουλή των Αντιπροσώπων, προκαλώντας σημαντικό πλήγμα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Είτε λόγω συνείδησης είτε λόγω του κόστους διαβίωσης, οι Αμερικανοί είπαν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ και εμείς χαιρετίζουμε αυτό το μήνυμα. Εάν η αμερικανική κυβέρνηση προδώσει τη βούληση του λαού της, προκειμένου να εξυπηρετήσει διεθνείς εντολείς και εκβιαστές, θα διαπιστώσει ότι το δικό μας “ΟΧΙ” συνοδεύεται από έναν εφιάλτη», έγραψε ο Γκαλιμπάφ.

Η προειδοποίησή του διατυπώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με κυριότερες την αύξηση του κόστους διαβίωσης και των τιμών των καυσίμων, αναδείχθηκαν σε μείζονα ζητήματα της εκλογικής αναμέτρησης.

Επίσημα πλέον οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχοντας κατακτήσει 223 έδρες, ενώ απαιτούνταν 218 για την πλειοψηφία.

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα έχει καταλήξει στις 131 έδρες και εκκρεμεί το αποτέλεσμα για 81 ακόμη.

Οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν νίκες σε κρίσιμες περιφέρειες της Πενσιλβάνια, του Νιου Τζέρσεϊ, της Βόρειας Καρολίνας και του Κεντάκι. Οι απώλειες των Ρεπουμπλικανών, ακόμη και σε περιοχές που είχαν στηρίξει τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024, ενισχύουν την εικόνα μιας ευρύτερης μετατόπισης του εκλογικού σώματος.

Παράλληλα, στη Φλόριντα, οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να διατηρήσουν έδρες παρά τις αλλαγές στα όρια των εκλογικών περιφερειών που ευνοούσαν τους Ρεπουμπλικανούς.

Να σημειωθεί ότι στη μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας, νικητές κρίθηκαν και πάλι οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι κατέκτησαν 53 έδρες, ενώ απαιτούνταν 50 για την πλειοψηφία. Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα έχει καταλήξει στις 42 έδρες και εκκρεμεί το αποτέλεσμα για 5 ακόμη.

Οι ενδιάμεσες εκλογές θεωρήθηκαν ευρέως ως μια κρίσιμη δοκιμασία για τη δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ. Η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για την αύξηση του κόστους διαβίωσης, τους δασμούς και τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν φαίνεται ότι επιβάρυνε την εκλογική επίδοση των Ρεπουμπλικανών.

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