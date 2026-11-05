Μητσοτάκης από Καλαμάτα: Σε όσους επιλέγουν να συζητούν για το παρελθόν, εμείς μιλάμε με το έργο μας

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρίσκεται στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος στην Καλαμάτα.

Η Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό έργο υποδομής.

Η μονάδα βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της Καλαμάτας.

Η εκδήλωση αναδεικνύει την πρόοδο σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες στη Μεσσηνία. Snapshot powered by AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει το «παρών» στην εκδήλωση για τα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα για τα εγκαίνια ενός σημαντικού περιβαλλοντικού έργου υποδομής.

Μιλώντας στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός έστειλε για μία ακόμα φορά μήνυμα «σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω και να συζητούν συνέχεια για το παρελθόν», τονίζοντας ότι «εμείς απαντούμε με το έργο μας, το χειροπιαστό μας έργο. Κοιτάμε στο μέλλον, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες στις υποδομές οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν, κανείς όμως δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες της Μεσσηνίας».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το αεροδρόμιο Καλαμάτας όπου ενημερώθηκε για τα έργα αναβάθμισης και το εργοτάξιο του δρόμου Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, συνολικού μήκους 49 χιλιομέτρων.

Παρακολουθείστε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σχετικά με την αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος»

Η επένδυση που δρομολογείται θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την εμπειρία των ταξιδιωτών, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του προορισμού και θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο.