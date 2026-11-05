Δούκας κατά Μητσοτάκη για τα όσα είπε στην ΚΕΔΕ: «Καλή μας τύχη»

Snapshot Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επέκρινε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις συστάσεις του σχετικά με τον περιορισμό απευθείας αναθέσεων και προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους δήμους.

Ο Μητσοτάκης κάλεσε τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αξιολογήσουν τη διαχείριση των πόρων τους και να διορθώσουν πρακτικές του παρελθόντος.

Ο Δούκας σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ως δίκαια ορισμένα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης, αλλά ανέφερε ότι η εξέτασή τους θα γίνει όταν ωριμάσουν οι συνθήκες, δηλαδή μετά την ηρεμία των αγορών και την αποκατάσταση της παγκόσμιας ειρήνης.

Η αντίδραση του δημάρχου περιέχει αιχμές για την αντίφαση στην κριτική του Μητσοτάκη, ο οποίος ο ίδιος έχει ενισχύσει τις απευθείας αναθέσεις και τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού. Snapshot powered by AI

Με αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας τα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που διεξάγεται στην Καλαμάτα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δούκας επέκρινε τον πρωθυπουργό για τις συστάσεις που απηύθυνε στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τον περιορισμό των απευθείας αναθέσεων και των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της ΚΕΔΕ απευθυνόμενους στους επικεφαλής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανέφερε:

«Αναλογιστείτε αν η διαχείριση των πόρων είναι η πιο συνετή ή αν είστε σε θέση να αξιοποιήσετε τους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας. Κι εσείς μπορείτε να διορθώσετε πράγματα, είτε μιλάμε για αναθέσεις ή για προσλήψεις εκτάκτων υπαλλήλων. Να είμαστε μαζί απέναντι σε συμπεριφορές του παρελθόντος».

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Ο κ. Μητσοτάκης εγκάλεσε τους αιρετούς στην Αυτοδιοίκηση να μειώσουν τις απευθείας αναθέσεις και τις προσλήψεις εκτάκτων εργαζομένων. Καλά ακούσατε, ο πρωθυπουργός που τα έχει αναγάγει και τα δύο σε πρωταθλητισμό. Για τα αιτήματά μας, πολλά εκ των οποίων βρήκε δίκαια, μας είπε ότι θα τα εξετάσει όταν ωριμάσουν οι συνθήκες. Μας είπε και πότε θα γίνει αυτό: Όταν ηρεμήσουν οι αγορές και αποκατασταθεί η παγκόσμια ειρήνη… Καλή μας τύχη.

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