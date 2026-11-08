ΚΕΔΕ: Νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ Δούκα - Κυρίζογλου για το ετήσιο συνέδριο

Snapshot Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αμφισβήτησε την αξιοπιστία της ψηφοφορίας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, κατηγορώντας για νοθεία και τραμπούκικες συμπεριφορές.

Η παράταξη του Δούκα χαρακτήρισε την ηγεσία της ΚΕΔΕ ως εξαπτέρυγο της κυβερνητικής πολιτικής, κατηγορώντας την για μεθοδεύσεις και άρνηση διασφάλισης αδιάβλητων ψηφοφοριών.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου απάντησε ότι ο Δούκας ευτέλισε το θεσμό της αυτοδιοίκησης με την αντιθεσμική συμπεριφορά του και αρνήθηκε τις κατηγορίες για νοθεία.

Ο Κυρίζογλου κατηγόρησε τον Δούκα ότι χρησιμοποιεί τον δήμο της Αθήνας ως όχημα για πολιτική καριέρα και προειδοποίησε να μην μεταφέρει την τοξικότητα της κεντρικής πολιτικής στην ΚΕΔΕ. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε το Σάββατο μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα και του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και δημάρχου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Λάζαρου Κυρίζογλου, με αφορμή την ψηφοφορία κατά το ετήσιο τακτικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, ο δήμαρχος Αθηναίων άσκησε ενστάσεις για τον τρόπο ψηφοφορίας, με ανάταση χεριών, αμφισβητώντας την αξιοπιστία της καταμέτρησης, επισημαίνοντας ότι υπήρχαν αποκλίσεις μεταξύ των καταμετρητών. Μάλιστα, έκανε λόγο και να «νοθεία», καθώς η πρόταση της παράταξης Κυρίζογλου επικράτησε τελικά με 213 ψήφους, έναντι 111 της παράταξης Δούκα και 14 της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Δούκας: «Εξαπτέρυγο της κυβερνητικής πολιτικής η ηγεσία της ΚΕΔΕ

Η παράταξη του κ.Δούκα, μέσω ανακοίνωσης, χαρακτηρίζει την ηγεσία της ΚΕΔΕ ως «εξαπτέρυγο της κυβερνητικής πολιτικής» λέγοντας πως «επιχειρεί σήμερα, χωρίς ίχνος ντροπής, να υπερασπιστεί τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της και την άρνησή της να διασφαλίσει το αδιάβλητο των ψηφοφοριών στο συνέδριο. Αισθάνεται προφανώς υπερήφανη για τις τραμπούκικες συμπεριφορές στελεχών της, κατά του Χάρη Δούκα και στελεχών της παράταξης μας, που είδε όλη η Ελλάδα μέσω των μέσων ενημέρωσης».

«Δυστυχώς είναι απόλυτα εμφανές ότι η ηγεσία της ΚΕΔΕ επέλεξε καθαρά τον ρόλο του εξαπτέρυγου και του θλιβερού εταίρου της κυβερνητικής πολιτικής, που οδηγεί σε πλήρη αδιέξοδο τους Δήμους, εις βάρος της ποιότητας ζωής των πολιτών. Εμείς συνεχίζουμε σταθερά στον δρόμο της διεκδίκησης αυτού που μας ανήκει. Σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος», συμπληρώνει η παράταξη της αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Κυρίζογλου: «Ο κ. Δούκας κατάφερε να ευτελίσει το θεσμό της αυτοδιοίκησης»

Στα παραπάνω ανταπάντησε με νέα ανακοίνωση ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης και επικεφαλής της αυτοδιοικητικής παράταξης «Σύγχρονοι- Ισχυροί Δήμοι», Λάζαρος Κυρίζογλου λέγοντας πως «ο δήμαρχος της Αθήνας μέσα σε δύο μέρες κατάφερε με την απαράδεκτη κι αντιθεσμική συμπεριφορά του να ευτελίσει το θεσμό της αυτοδιοίκησης».

«Πρώτα "βάφτισε" νοθεία την πολιτική του συντριβή, στην προσπάθεια του να μετατρέψει τη διαδικασία έκδοσης ψηφίσματος της ΚΕΔΕ, σε κομματική αντιπαράθεση. Στη συνέχεια, κατηγορεί τη διοίκηση της ΚΕΔΕ ότι αποτελεί εξαπτέρυγο της κυβέρνησης, ποιος, αυτός που χρησιμοποιεί από την πρώτη μέρα που εξελέγη το Δήμο της Αθήνας και τον αυτοδιοικητικό θεσμό, ως όχημα για τη "μετάβαση" του στην κεντρική πολιτική σκηνή, με την αποτυχημένη προσπάθεια του να κερδίσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα τον ακολουθήσουμε στο θεσμικό του κατήφορο. Αλλά και δεν θα του επιτρέψουμε να μεταφέρει στην ΚΕΔΕ την τοξικότητα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Ως εδώ», σημειώνει ο κ. Κυρίζογλου.

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