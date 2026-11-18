Snapshot Επίσημο έγγραφο αναφέρει ότι ένα πέδιλο του κτιρίου στην οδό Σπετσών στην Κυψέλη δεν στηρίζεται σωστά, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισημαίνει την ανάγκη άμεσης άρσης της επικινδυνότητας του κτιρίου.

Στην πολυκατοικία αριθμού 92 94 έχουν εντοπιστεί ρωγμές και προβλήματα στη θεμελίωση κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γραμμής 4 του Μετρό. Snapshot powered by AI

Μήνυμα για την επικινδυνότητα κτιρίου στην οδό Σπετσών, στην Κυψέλη, στέλνει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος.

Ο δήμαρχος επικαλείται επίσημο έγγραφο που κάνει λόγο για σοβαρό πρόβλημα στη θεμελίωση του κτιρίου και συγκεκριμένα για πέδιλο που δεν εδράζεται σωστά. «Όταν σου στέλνουν επίσημο έγγραφο που λέει ότι το ένα πέδιλο δεν πατάει και χρειάζεται άμεσα άρση επικινδυνότητας, εσείς καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κίνδυνος ή ότι δεν υπάρχει;», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι, ως μηχανικός, αντιλαμβάνεται πλήρως τη σοβαρότητα των ευρημάτων.

«Υπάρχει κίνδυνος και μάλιστα μεγάλος» είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο κ. Δούκας, επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια υποβάθμισης της κατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι, προβλήματα σε κτίρια της οδού Σπετσών έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολυκατοικία που βρίσκεται στους αριθμούς 92-94. Στο συγκεκριμένο ακίνητο έχουν εντοπιστεί ρωγμές σε δομικά στοιχεία, αλλά και προβλήματα στη θεμελίωση, γεγονότα που καθιστούν αναγκαία τη στενή τεχνική παρακολούθησή του.

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