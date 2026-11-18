Snapshot Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας γιόρτασαν την 26η επέτειο γάμου τους στις 18 Νοεμβρίου.

Παντρεύτηκαν το 2000 στο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης και παραμένουν μαζί έως σήμερα.

Η Τζόουνς δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από κοινές στιγμές, συμπεριλαμβανομένου ενός ταξιδιού στην Ανταρκτική το 2026.

Ο Ντάγκλας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα 26 χρόνια κοινής ζωής με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Οι αναρτήσεις τους συγκέντρωσαν χιλιάδες ευχές από θαυμαστές και συναδέλφους παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα είναι η σημερινή για την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς και τον Μάικλ Ντάγκλας, καθώς το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ γιορτάζει την 26η επέτειο του γάμου του.

Από το 2000, όταν αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στο θρυλικό ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης, οι δύο βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί παραμένουν αχώριστοι, αποδεικνύοντας πως ο έρωτάς τους αντέχει στον χρόνο. Με αφορμή την επέτειό τους, αντάλλαξαν δημόσια τρυφερές ευχές μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram.

«Σε αγαπώ μέχρι την άκρη του κόσμου»

Η 57χρονη ηθοποιός δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από πρόσφατο ταξίδι τους στην Ανταρκτική.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς έγραψε χαρακτηριστικά: «Σε αγαπώ μέχρι την άκρη του κόσμου και πάλι πίσω! Χαρούμενη 26η Επέτειο Γάμου @michaelkirkdouglas. Ανταρκτική 2026».

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Η εξομολόγηση του Μάικλ Ντάγκλας

Από την πλευρά του, ο 82χρονος Μάικλ Ντάγκλας προχώρησε επίσης σε μια συγκινητική ανάρτηση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τα χρόνια που έχουν περάσει μαζί.

«Ουάου, 26 χρόνια! Ο χρόνος περνάει τόσο γρήγορα, αλλά είναι ένας υπέροχος χρόνος. Χαρούμενη επέτειο αγάπη μου!», σημείωσε ο διάσημος ηθοποιός, συγκεντρώνοντας χιλιάδες ευχές από θαυμαστές και συναδέλφους τους από όλο τον κόσμο.

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