«Αν είναι να είμαστε μαζί, πρέπει να αλλάξεις»-Το τελεσίγραφο της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στον Ντάγκλας

Snapshot Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς ζήτησε από τον Μάικλ Ντάγκλας να τερματίσει τις σχέσεις του με άλλες γυναίκες πριν ξεκινήσουν τη δική τους σχέση.

Ο Ντάγκλας διέκοψε τις σχέσεις με πέντε γυναίκες που είχε μετά τον χωρισμό του από την πρώτη σύζυγό του, κατόπιν αιτήματος της Ζέτα Τζόουνς.

Παντρεύτηκαν το 2000 και έχουν δύο παιδιά, ενώ αντιμετώπισαν προσωρινή κρίση το 2013 λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Ο Ντάγκλας εκφράζει στα απομνημονεύματά του βαθιά αγάπη και εκτίμηση για τη Ζέτα Τζόουνς, χαρακτηρίζοντάς την σύζυγο, καλύτερη φίλη και σύντροφο ζωής.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς διαβάζει το βιβλίο του Ντάγκλας, αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν έχει ολοκληρώσει την ανάγνωση. Snapshot powered by AI

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έθεσε ένα ξεκάθαρο τελεσίγραφο στον Μάικλ Ντάγκλας στην αρχή της σχέσης τους, ζητώντας του να σταματήσει να βλέπει άλλες γυναίκες, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση.

Ο 82χρονος ηθοποιός μίλησε την Παρασκευή στην εκπομπή «The Graham Norton Show» για τις πρώτες ημέρες της γνωριμίας τους, αποκαλύπτοντας ότι η σημερινή σύζυγός του δεν ήταν διατεθειμένη να ξεκινήσει μια σχέση μαζί του εάν εκείνος συνέχιζε να έχει παράλληλες ερωτικές επαφές.

«Όταν πολιορκούσα την Κάθριν, μου είπε: “Αν είναι να το κάνουμε αυτό, πρέπει να συμμαζευτείς”», θυμήθηκε ο Ντάγκλας στο περιοδικό Hello!.

Όπως εξήγησε, όταν γνώρισε την 57χρονη πρωταγωνίστρια του «Wednesday» το 1998, είχε ήδη χωρίσει από την πρώτη σύζυγό του, Ντιάντρα Λούκερ, και έβγαινε με άλλες γυναίκες. Η σχέση τους, ωστόσο, προϋπέθετε μια ξεκάθαρη αλλαγή από την πλευρά του.

«Έπρεπε να τηλεφωνήσω σε πέντε γυναίκες για να διακόψω τη σχέση μου μαζί τους», αποκάλυψε, παραδεχόμενος μάλιστα ότι είχε εκπλαγεί από τον αριθμό των γυναικών με τις οποίες διατηρούσε επαφή εκείνη την περίοδο.

«Ήταν πολύ εύκολο να αισθανθείς άνετα με τις συμπρωταγωνίστριές σου και μερικές φορές αυτό πήγαινε πολύ μακριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γνωριμία στη Γαλλία και οι πέντε γυναίκες

Ο Μάικλ Ντάγκλας αναφέρεται στην ιστορία της σχέσης του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και στα απομνημονεύματά του με τίτλο «One Helluva Ride».

Όπως περιγράφει στο βιβλίο, μετά τον χωρισμό του από την Ντιάντρα Λούκερ το 1995, ύστερα από 23 χρόνια γάμου, είχε ξεκινήσει μη αποκλειστικές σχέσεις με πέντε γυναίκες, οι οποίες μάλιστα ζούσαν σε διαφορετικές πόλεις.

Η γνωριμία του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς πραγματοποιήθηκε στο Φεστιβάλ Αμερικανικού Κινηματογράφου της Ντοβίλ, στη Γαλλία. Η ηθοποιός, όμως, ξεκαθάρισε ότι δεν θα έβγαινε μαζί του εάν δεν συμφωνούσαν να έχουν αποκλειστική σχέση.

«Εκείνη την ημέρα, τηλεφώνησα σε καθεμία για να της πω ότι είχα γνωρίσει κάποια και ότι δεν θα μπορούσα πλέον να συνεχίσω να τη βλέπω», έγραψε ο ηθοποιός στο βιβλίο του, προσθέτοντας ότι όλες οι γυναίκες αντιμετώπισαν την απόφασή του με κατανόηση.

Ο γάμος, τα παιδιά και η κρίση του 2013

Δύο χρόνια μετά τη γνωριμία τους, ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς παντρεύτηκαν στο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης, το 2000.

Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον 26χρονο Ντίλαν και την 23χρονη Κάρις, οι οποίοι ακολουθούν επίσης τον δρόμο της υποκριτικής. Ο Ντάγκλας έχει ακόμη έναν γιο, τον 47χρονο Κάμερον, από τον πρώτο του γάμο.

Οι δύο ηθοποιοί πέρασαν και μια δύσκολη περίοδο στη σχέση τους, καθώς το 2013 ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν προσωρινά. Η απόφαση ήρθε μετά τη μάχη του Ντάγκλας με τον καρκίνο της γλώσσας και τη θεραπεία της Ζέτα Τζόουνς για διπολική διαταραχή.

Ωστόσο, όπως γράφει ο ηθοποιός στα απομνημονεύματά του, δεν έπαψε ποτέ να ελπίζει ότι θα ξαναβρούν ο ένας τον άλλον.

«Ποτέ δεν έχασα την ελπίδα ότι θα τα ξαναβρούμε», αναφέρει για εκείνη την περίοδο, ενώ σε άλλο σημείο του βιβλίου του εξομολογείται: «Αγαπώ την Κάθριν με έναν τρόπο που δεν έχω αγαπήσει ποτέ καμία άλλη γυναίκα. Είναι η σύζυγός μου, η καλύτερή μου φίλη και η σύντροφος της ζωής μου. Δεν θα μπορούσα ποτέ να τη χάσω».

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς διαβάζει τα απομνημονεύματα του συζύγου της

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Page Six, νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, ο Μάικλ Ντάγκλας επιβεβαίωσε ότι η σύζυγός του διαβάζει το βιβλίο του.

Η ίδια, πάντως, είχε αποκαλύψει στις 8 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Today», ότι δεν είχε καταφέρει ακόμη να το ολοκληρώσει, καθώς το πρόγραμμά της ήταν ιδιαίτερα φορτωμένο.

«Όσο κι αν αγαπώ τον σύζυγό μου, όταν είμαι κουρασμένη το βράδυ, δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να διαβάζω για εκείνον. Καμία απολύτως», είχε πει με χιούμορ.

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