«Θρυλική» συνάντηση: Μάικ Ντάγκλας - Άλις Κούπερ αντάλλαξαν... βιβλία

Snapshot Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Άλις Κούπερ συναντήθηκαν και αντάλλαξαν τα αυτοβιογραφικά τους βιβλία.

Το βιβλίο του Άλις Κούπερ ονομάζεται «Devil on My Shoulder» και του Μάικλ Ντάγκλας «One Helluva Ride».

Τα βιβλία περιέχουν προσωπικές και αποκαλυπτικές ιστορίες από τις ζωές τους.

Η συνάντηση τους καταγράφηκε σε βίντεο και κοινοποιήθηκε από τον Μάικλ Ντάγκλας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Δυο θρυλικές μορφές της τέχνης, συναντήθηκαν και αντάλλαξαν βιβλία...

Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Άλις Κούπερ, «ιερά τέρατα» στον χώρο τους, ο ένας στην υποκριτική και ο άλλος στη μουσική, βρέθηκαν και απόλαυσαν την κάθε στιγμή μαζί.

Στο βίντεο της ανάρτησης του ηθοποιού Μάικλ Ντάγκλας, και στο πλαίσιο μιας προωθητικής ενέργειας, αποκάλυψε ότι αντάλλαξε με τον «υπέροχο φίλο» του Άλις Κούπερ, τα αυτοβιογραφικά βιβλία τους.

Το «Devil on My Shoulder» του Άλις Κούπερ μια από τις πιο σκοτεινές προσωπικότητες της ροκ σκηνής, κυκλοφορεί τώρα μαζί με το «One Helluva Ride» του διάσημου ηθοποιού που ήδη προκαλεί σάλο με τις πικάντικες αποκαλύψεις του.

Δείτε την επική συνάντησή τους, που συνοδεύεται περισσότερο από την έκπληξη του τραγουδιστή, ίσως με αυτά που διαβάζει για τον φίλο του...