Οι σχέσεις «οργής» Μάικλ και Κερκ Ντάγκλας: Η απόλυση, τα Όσκαρ και η 10ετής ρήξη πατέρα και γιου

Snapshot Η ρήξη μεταξύ Μάικλ και Κερκ Ντάγκλας ξεκίνησε μετά την παραγωγή της ταινίας «One Flew Over the Cuckoo’s Nest» το 1975, όταν ο Κερκ δεν πήρε τον ρόλο που επιθυμούσε.

Ο Μάικλ απέλυσε τον πατέρα του από τον ρόλο του Ράντλ ΜακΜέρφι λόγω της προχωρημένης ηλικίας του Κερκ, γεγονός που προκάλεσε έντονη οργή και απόσταση μεταξύ τους.

Η ταινία κέρδισε πέντε Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, με τον Μάικλ να παραλαμβάνει το βραβείο ως παραγωγός αλλά να μην αναφέρει τον πατέρα του στην ομιλία του.

Η σχέση τους αποκαταστάθηκε τη δεκαετία του 1990 μετά από σοβαρό ατύχημα με ελικόπτερο που άλλαξε τη στάση του Κερκ Ντάγκλας.

Ο Κερκ Ντάγκλας πέθανε το 2020 σε ηλικία 103 ετών, έχοντας κατά την καριέρα του τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ χωρίς να κερδίσει κάποιο. Snapshot powered by AI

Τους πραγματικούς λόγους της ρήξης με τον διάσημο πατέρα του Κερκ Ντάγκλας αποκάλυψε ο Μάικλ στο νέο του αυτοβιογραφικό βιβλίο «One Helluva Ride».

Όπως αποκαλύπτει ο 82χρονος Μάικλ, ότι η σχέση τους διαλύθηκε εντελώς μετά την παραγωγή της ταινίας «One Flew Over the Cuckoo’s Nest» το 1975.

Η ταινία, που βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κεν Κέσι, κέρδισε πέντε Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και το Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού για τον Τζακ Νίκολσον στον ρόλο του Ράντλ ΜακΜέρφι, έναν ρόλο που ονειρευόταν ο Κερκ.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 26ης Φεβρουαρίου 2012, ο Μάικλ Ντάγκλας (αριστερά) και ο Κερκ Ντάγκλας φτάνουν στο πάρτι του «Vanity Fair» για τα Όσκαρ στο Γουέστ Χόλιγουντ της Καλιφόρνιας. Ο Κερκ Ντάγκλας, ο δυναμικός, μυώδης ηθοποιός με το λακκάκι στο πηγούνι, που πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Σπάρτακος», «Η λαχτάρα για τη ζωή» και σε δεκάδες άλλες ταινίες, απεβίωσε την Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020, σε ηλικία 103 ετών AGOEV

Ο θρύλος του Χόλιγουντ δεν είχε καταφέρει να προσαρμόσει το βιβλίο για την οθόνη, παρά τις έντονες προσπάθειές του. Ο γιος του αποφάσισε να δοκιμάσει να μετατρέψει το βιβλίο σε ταινία – με τη συμφωνία ότι ο πατέρας του θα υποδυόταν τον ρόλο του ΜακΜέρφι.

Τελικά συνεργάστηκε με τον Σολ Ζάεντς για να πραγματοποιηθεί η ταινία, αλλά ο Ζάεντς επέμενε ότι ο Κερκ, ήταν «πολύ μεγάλος» για να υποδυθεί τον ΜακΜέρφι.

«Ήξερα ότι θα ράγιζε την καρδιά του πατέρα μου αν, μετά από τόσο καιρό, δεν κατάφερνε να παίξει τον ρόλο», έγραψε ο Μάικλ στις αναμνήσεις του. «Ήξερα ότι μου είχε εμπιστευτεί το “μωρό” του και ότι το σχέδιο ήταν πάντα να το πραγματοποιήσω εγώ για λογαριασμό του, αλλά ήξερα επίσης ότι χωρίς κάποιον σαν τον Σολ στην ομάδα, η ταινία δεν θα γινόταν ποτέ», συνέχισε.

«Όλα τα στούντιο και οι χρηματοδότες είχαν αρνηθεί και ο μπαμπάς ήταν στα πενήντα του. Ήταν πρόβλημα.»

Ο Ζάεντς κάλυψε ολόκληρο τον προϋπολογισμό για να γυριστεί το *One Flew Over the Cuckoo’s Nest* και συνεργάστηκε με τον Μάικλ για να επιλέξουν τον Τσέχο σκηνοθέτη Μίλος Φόρμαν να σκηνοθετήσει το έργο. Ενώ ο Μάικλ προσπάθησε να εξασφαλίσει τον ρόλο για τον πατέρα του, είπε ότι τόσο ο Ζάεντς όσο και ο Φόρμαν αρνήθηκαν, επικαλούμενοι για άλλη μια φορά την προχωρημένη ηλικία του Κερκ.

«Υπερασπίστηκα σθεναρά τη θέση μου, το ορκίζομαι, αλλά δεν έκαναν πίσω. Ο μπαμπάς ήταν 57 ετών και απλά πολύ μεγάλος. Για να είμαι ειλικρινής, ήξερα ότι είχαν δίκιο», παραδέχτηκε ο Μάικλ, πριν αποκαλύψει ότι αναγκάστηκε τότε να ανακοινώσει ο ίδιος στον Κερκ την απόφαση για το καστ.

«Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου ήταν να απολύσω τον μπαμπά μου από τον ρόλο των ονείρων του», είπε.

«Του είπα ότι ο χρηματοδότης θεωρούσε ότι ήταν πολύ μεγάλος και δεν μπορούσε πλέον να παίξει τον ρόλο. Είδα μια λάμψη οργής στα μάτια του πατέρα μου, και μετά έμεινε σιωπηλός.

Όπως ακριβώς φοβόμουν, ο μπαμπάς με κατηγόρησε. Είπε ότι τον είχα προδώσει. Ήμουν συντετριμμένος.»

Ο Μάικλ είπε ότι είχε «σπάσει την καρδιά του πατέρα του» και ότι ο Κερκ θεωρούσε ότι, ως παραγωγός, θα έπρεπε να είχε «επιμείνει» να πάρει ο ίδιος τον ρόλο

«Αυτό δημιούργησε μια απόσταση μεταξύ μας που θα χρειαζόταν χρόνια για να ξεπεραστεί», είπε.Τα πράγματα χειροτέρεψαν ακόμη περισσότερο όταν η ταινία

Η ταινία σάρωσε τα Όσκαρ το 1976, κερδίζοντας μεταξύ άλλων και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Ως παραγωγοί της ταινίας, τόσο ο Μάικλ όσο και ο Ζάεντς παρέλαβαν το βραβείο, αλλά ο Μάικλ παρέλειψε να αναφέρει το όνομα του πατέρα του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

«Το γεγονός ότι ξέχασα το όνομά του εκείνο το βράδυ μου ράγισε την καρδιά», παραδέχτηκε ο Μάικλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Radio Andy του SiriusXM αυτή την εβδομάδα. «Από την άλλη πλευρά, όμως, νομίζω ότι, κατά κάποιον τρόπο, ήθελα να πάρω εγώ τα εύσημα. Επειδή ήταν αυτός που είχε ανακαλύψει αρχικά το βιβλίο και εγώ το ανέλαβα, θέλοντας της παραγωγή της ταινίας μαζί με τον Saul [Zaentz] και πήρα τις αποφάσεις σχετικά με το καστ», συνέχισε.

«Νομίζω ότι ήμουν πολύ νέος για να μπορέσω πραγματικά να απελευθερωθώ και να του δώσω αυτή την αναγνώριση.»

Παρά τα προβλήματά τους, ο Μάικλ και ο Κερκ κατάφεραν να αποκαταστήσουν τη σχέση τους τη δεκαετία του ’90 και τελικά έγιναν πολύ πιο στενοί.

Ο Μάικλ λέει ότι ήταν ένα τραγικό ατύχημα με ελικόπτερο το 1991, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και ο Κερκ τραυματίστηκε σοβαρά, τον άλλαξε ριζικά, κάνοντάς τον από έναν ηθοποιό που αναζητούσε απεγνωσμένα τον επόμενο ρόλο του, σε έναν καλύτερο άνθρωπο, αφού του δόθηκε μία «δεύτερη ευκαιρία».

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 4ης Μαΐου 2017, ο Κερκ Ντάγκλας φιλά το χέρι της συζύγου του Άννας, στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια πάρτι για τον εορτασμό των 100ων γενεθλίων του. Η Άνν Ντάγκλας, χήρα του Κερκ Ντάγκλας και μητριά του Μάικλ Ντάγκλας, απεβίωσε την Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021, στην Καλιφόρνια. Ήταν 102 ετών. Η Ντάγκλας απεβίωσε στο σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς, σύμφωνα με τη νεκρολογία που εξέδωσε η εκπρόσωπος Τύπου Μάρσια Νιούμπεργκερ. Δεν αναφέρθηκε η αιτία θανάτου. AP

Ο Κερκ, ένα από τα κυρίαρχα είδωλα του Χόλιγουντ, έζησε μέχρι την εντυπωσιακή ηλικία των 103 ετών πριν από τον θάνατό του τον Φεβρουάριο του 2020. Είναι θαμμένος δίπλα στη δεύτερη σύζυγό του, Άννα Μπάιντενς, στο Γουέστγουντ της Καλιφόρνιας. Πριν από τη σχέση του με την Άννα, ο Κερκ ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Νταϊάνα Ντιλ, με την οποία απέκτησε τον Μάικλ το 1944.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ήταν υποψήφιος για τρία Όσκαρ, αλλά δεν κέρδισε κανένα.