Μάικλ Ντάγκλας για Τζακ Νίκολσον: «Έχει εξαφανιστεί, περπατά με τις παντόφλες κοντά στο σπίτι του»

Snapshot Ο Τζακ Νίκολσον έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και περνά τον χρόνο του κοντά στο σπίτι του, φορώντας παντόφλες, σύμφωνα με τον φίλο του Μάικλ Ντάγκλας.

Ο Μάικλ Ντάγκλας εξέφρασε επιθυμία να συνεργαστεί με τον Νίκολσον, αλλά επιβεβαίωσε πως ο τελευταίος δεν εργάζεται πλέον στον κινηματογράφο.

Η φιλία των δύο ηθοποιών ξεκίνησε από την ταινία «Φωλιά του Κούκου» του 1975, στην οποία ο Ντάγκλας ήταν παραγωγός και ο Νίκολσον πρωταγωνιστής.

Η «Φωλιά του Κούκου» κέρδισε πέντε Όσκαρ, μεταξύ αυτών για Καλύτερη Ταινία και Α΄ Ανδρικό Ρόλο με τον Νίκολσον.

Ο Νίκολσον έχει κάνει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις μετά το 2010, με την τελευταία σημαντική να είναι το 2025 στην εκπομπή SNL50. Snapshot powered by AI

Μια σπάνια εικόνα για την καθημερινότητα του Τζακ Νίκολσον, μακριά από το Χόλιγουντ, έδωσε ο Μάικλ Ντάγκλας, μιλώντας για τον επί χρόνια φίλο του. «Έχει εξαφανιστεί. Είναι καλά. Τον βλέπω ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πως ο 89χρονος ηθοποιός περνά τον χρόνο του κοντά στο σπίτι του, φορώντας τις παντόφλες του και απολαμβάνοντας την ηρεμία του.

Ο 82χρονος πρωταγωνιστής του «Wall Street» βρέθηκε πρόσφατα στο Σουόνσι της Ουαλίας, με αφορμή την παρουσίαση των νέων απομνημονευμάτων του, με τίτλο One Helluva Ride. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, μίλησε και για τη σχέση του με τον Νίκολσον.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως θα ήθελε να είχαν συνεργαστεί κάποια στιγμή μπροστά από τις κάμερες.

«Θα ήθελα να είχα παίξει μαζί με τον Τζακ. Δεν εργάζεται πια. Είναι καλά. Έχει εξαφανιστεί. Αυτό γνωρίζω», είπε ο Ντάγκλας.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Τον βλέπω ακόμη, αλλά είναι μια χαρά. Είναι εκεί πάνω, κοντά στο σπίτι του, και περπατά φορώντας τις παντόφλες του. Έτσι είναι τα πράγματα. Το αξίζει. Το καταλαβαίνω. Είναι μερικά χρόνια μεγαλύτερός μου, αλλά καταλαβαίνω».

Η φιλία που ξεκίνησε με τη «Φωλιά του Κούκου»

Η φιλία των δύο ηθοποιών μετρά αρκετές δεκαετίες και συνδέεται με μία από τις σημαντικότερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, τη «Φωλιά του Κούκου» (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), που κυκλοφόρησε το 1975.

Ο Μάικλ Ντάγκλας ήταν παραγωγός της ταινίας, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τζακ Νίκολσον, σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του.

Ο Ντάγκλας έχει μιλήσει επανειλημμένα με θαυμασμό για τη δουλειά του φίλου του στη συγκεκριμένη παραγωγή. Σε συνέντευξή του στον Guardian, το 2017, είχε αναφέρει ότι ο Νίκολσον ενθάρρυνε όλους τους συντελεστές να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

«Όταν κοιτάζεις εκείνη τη σκηνή του μπέιζμπολ, όπου παρακινεί όλους τους ασθενείς να παρακολουθήσουν τον αγώνα στην τηλεόραση, αυτό είναι απλώς μέρος της φύσης του», είχε πει χαρακτηριστικά.

Η ταινία απέσπασε εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε πέντε βραβεία, στις σημαντικότερες κατηγορίες: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α΄ Ανδρικού Ρόλου, Α΄ Γυναικείου Ρόλου και Διασκευασμένου Σεναρίου.

Οι σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του Τζακ Νίκολσον

Ο Τζακ Νίκολσον έχει απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από την κινηματογραφική δράση και τις δημόσιες εμφανίσεις. Η τελευταία του ταινία ήταν το How Do You Know, το 2010.

Η πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2025, όταν βρέθηκε στο κοινό της επετειακής εκπομπής SNL50: The Anniversary Special και παρουσίασε τον Άνταμ Σάντλερ.

Πριν από αυτό, είχε εμφανιστεί τον Απρίλιο του 2023 σε αγώνα των πλέι οφ του NBA, στο Λος Άντζελες, ανάμεσα στους Λέικερς και τους αντιπάλους τους. Εκεί είχε απαθανατιστεί να αγκαλιάζει και να ανταλλάσσει χειραψία με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Παρά τη μακρά απουσία του από τη μεγάλη οθόνη, ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου.

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