Snapshot Ο οδηγός που καταζητείται εμβόλισε μηχανή αστυνομικού μετά από καταδίωξη με πυροβολισμούς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και διέφυγε εκτός πόλης.

Το καταζητούμενο όχημα είναι μαύρο τζιπ μεγάλου κυβισμού με φιμέ τζάμια και επιβαίνουν τρία άτομα.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε τα λάστιχα του οχήματος στην προσπάθειά του να το ακινητοποιήσει, αλλά ο οδηγός κατάφερε να διαφύγει μέσω της Εγνατίας οδού.

Ένας εργαζόμενος του νοσοκομείου τραυματίστηκε ελαφρά όταν έπεσε στο έδαφος τρομαγμένος από τους πυροβολισμούς, χωρίς σοβαρά τραύματα.

Η καταδίωξη περιλάμβανε επικίνδυνους ελιγμούς μέσα στο πάρκινγκ του νοσοκομείου, όπου το όχημα εγκλωβίστηκε και ο οδηγός εμβόλισε τη μηχανή της αστυνομίας πριν διαφύγει. Snapshot powered by AI

Άφαντος παραμένει ο οδηγός που σήμερα το μεσημέρι εμβόλισε μηχανή της αστυνομίας ύστερα από κινηματογραφική καταδίωξη με πυροβολισμούς μέσα στο πάρκινγκ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στους γειτονικούς νομούς για τη σύλληψη του οδηγού, καθώς διέφυγε εκτος Ιωαννίνων. Το καταζητούμενο όχημα, είναι ένα τζιπ μεγάλου κυβισμού, μαύρου χρώματος με φιμέ τζάμια. Εκτός από τον οδηγό, στο αμάξι επιβαίνουν και άλλα δύο άτομα. Ερευνάται αν το όχημα διέφυγε προς την Αλβανία ή αν αναζήτησε καταφύγιο σε καταυλισμό κοντά στην περιοχή.

Ο αστυνομικός της τροχαίας περίπου στις 14:00 το μεσημέρι, εντόπισε από την πινακίδα του οχήματος ότι ο οδηγός καταζητείται για διάφορες άπατες. Του έκανε σήμα να σταματήσει για έλεγχο, αλλά εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη από το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων έως τον χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ο οδηγός εισέβαλε με ιλλιγγιώδη ταχύτητα στο πάρκινγκ και στους προαύλιους χώρους του νοσοκομείου, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ασθενείς που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το νοσοκομείο.

Κατά την διάρκεια της καταδίωξης το αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο, ο αστυνομικός κατέβηκε από την μηχανή του και την τοποθέτησε κάθετα στον δρόμο προκειμένου να τον εμποδίσει να φύγει και να τον συλλάβει. Τότε ο οδηγός έκανε αναστροφή, ανέπτυξε ταχύτήτα και εμβόλισε την μηχανή του αστυνομικού, παρασέρνοντας την για μεγάλη απόσταση.

Σε μια προσπάθεια να ακινητοποιήσει το όχημα ο αστυνομικός πυροβολισε τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο συνέχισε την πορεία του και κατάφερε να διαφύγει στην Εγνατία οδό.

Σημειώνεται ότι τραυματίστηκε ελαφρά εργαζόμενος του νοσοκομείου που ήταν εκτός υπηρεσίας, όταν τρόμαξε από τους πυροβολισμούς και έπεσε στο έδαφος.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωαννίνων, Σπύρος Δερδεμέζης, μιλώντας στο newsbomb για το περιστατικό ανέφερε: «Πράγματι είχαμε ένα πρωτόγνωρο επεισόδιο για τα δεδομένα του νοσοκομείου, που μας αναστάτωσε, αλλά ευτυχώς όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Ο εργαζόμενος που ήταν εκτός υπηρεσίας ουσιαστικά φοβήθηκε, σοκαρίστηκε όταν άκουσε τους πυροβολισμούς, έσκυψε απότομα πέφτοντας στο έδαφος, και χτύπησε λίγο τα χέρια του και το γόνατό του. Μικροεκδορές ουσιαστικά. Είναι πολύ καλά στην υγεία του.

Ευτυχώς από τους πυροβολισμούς δεν είχαμε κανένα τραυματισμό. Το όχημα μπήκε στο πάρκινγκ της διοικητικής υπηρεσίας μετά τον χώρο των επειγόντων περιστατικών, δηλαδή πέρα από τα επείγοντα εκεί ουσιαστικά που σταθμεύουν τα ασθενοφόρα και κατέληξε στο πάρκινγκ της διοίκησης που είναι αδιέξοδο. Εκεί κατάλαβε ότι δεν είχε έξοδο διαφυγής και έτσι έκανε αναστροφή και εμβόλισε τη μηχανή της αστυνομίας η οποία είχε τοποθετηθεί κάθετα από τον αστυνομικό.»

Διαβάστε επίσης