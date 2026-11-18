Snapshot Ένας 51χρονος οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου ταυτοποιήθηκε για οδήγηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα στους Θρακομακεδόνες, έχοντας στο όχημα δύο ανήλικα παιδιά.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που εντοπίστηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΕΛ.ΑΣ.

Ο άνδρας κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες. Snapshot powered by AI

Ένας 51χρονος οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου ταυτοποιήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον εμφανίζει να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, έχοντας στο όχημα δύο ανήλικα παιδιά.

Το βίντεο εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., στο πλαίσιο ερευνών για τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών που δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τον 51χρονο άνδρα, ως τον οδηγό του αυτοκινήτου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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