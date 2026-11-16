Γλυφάδα: ΙΧ εισβάλλει με μεγάλη ταχύτητα σε πλατεία - Συνοδηγός κρέμεται έξω από το παράθυρο

Snapshot Ένα ΙΧ εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα σε πλατεία στη Γλυφάδα, δημιουργώντας κίνδυνο για τους παρευρισκόμενους.

Ο συνοδηγός κρεμόταν έξω από το παράθυρο του οχήματος ενώ αυτό κινούνταν.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και μεταδόθηκε από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η συμπεριφορά των επιβαινόντων θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες. Snapshot powered by AI

Ένα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφεται σε βίντεο που μετέδωσε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ και φέρεται να σημειώθηκε στη Γλυφάδα.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ένα ΙΧ αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να εισέρχεται σε πλατεία, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια όσων ενδεχομένως βρίσκονταν στον χώρο.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η εικόνα του συνοδηγού, ο οποίος βρίσκεται έξω από το όχημα, κρεμασμένος από το παράθυρο της θέσης του, ενώ το αυτοκίνητο συνεχίζει την πορεία του.