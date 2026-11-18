Snapshot Ο οδηγός του οχήματος που εμβόλισε μηχανή αστυνομικού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων είναι σεσημασμένος και φέρεται να είναι Ρομά.

Το όχημα μπήκε στο χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικό με μοτοσυκλέτα.

Ο οδηγός παρέσυρε τη μηχανή του αστυνομικού για περίπου 30 μέτρα και ο αστυνομικός πυροβόλησε τουλάχιστον πέντε φορές για να σταματήσει το όχημα.

Ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά από εκδορές στο χέρι κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

Ο οδηγός διέφυγε νότια από το νοσοκομείο και η αστυνομία έχει στήσει μπλόκα και ελέγχει τις πινακίδες του οχήματος για να τον εντοπίσει. Snapshot powered by AI

Εκτεταμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στα Ιωάννινα για τον εντοπισμό του οδηγού οχήματος που μπήκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και εμβόλισε μηχανή αστυνομικού προκειμένου να διαφύγει τη σύλληψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusonline.gr, στο μαύρο τζιπ επέβαιναν τρία άτομα, ενώ ο οδηγός φέρεται να είναι Ρομά και να έχει απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν το όχημα καταδίωκε αστυνομικός με μοτοσυκλέτα. Ο οδηγός, προκειμένου να διαφύγει, κινήθηκε μέσω της λεωφόρου Νιάρχου προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου εισήλθε στο χώρο στάθμευσης, με κατεύθυνση στο Εμβολιαστικό Κέντρο.

Εκεί, ο αστυνομικός προσπάθησε να του αποκλείσει τη δίοδο, σταματώντας τη μηχανή μπροστά του, ωστόσο ο οδηγός τον χτύπησε και παρέσυρε τη μηχανή για περίπου 30 μέτρα. Ο αστυνομικός χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο προκειμένου να χτυπήσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου, με μάρτυρες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 πυροβολισμούς.

Αναστάτωση προκλήθηκε σε εργαζόμενους και ασθενείς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο του νοσοκομείου, ωστόσο δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός από τους πυροβολισμούς. Ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να προστατευτεί, φέροντας εκδορές στο χέρι.

Ο οδηγός κατάφερε να διαφύγει από το Νοσοκομείο με κατεύθυνση νότια, με δεκάδες αστυνομικούς να έχουν στήσει μπλόκα προκειμένου να τον εντοπίσουν. Παράλληλα, ελέγχονται οι πινακίδες του οχήματος, οι οποίες έπεσαν κατά τη σύγκρουση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι πλαστές.

Όπως ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου, Δερδεμέζης, «όλα έγιναν πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβε κανείς να τερματιστεί. Ακόμη και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο χώρο αστυνομικοί που συλλέγουν τους κάλυκες», ανέφερε συγκλονισμένος.

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