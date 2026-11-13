Άργος: Οδηγός συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη αφού εξετράπη το όχημά του σε χωράφι

Snapshot Οδηγός στο Άργος συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη και εκτροπή οχήματος σε χωράφι.

Ο οδηγός αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει.

Το όχημα μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση για ενδελεχή εξέταση.

Ο οδηγός θα εξεταστεί περαιτέρω για τους λόγους που προσπάθησε να διαφύγει. Snapshot powered by AI

Επεισοδιακή σύλληψη μετά από καταδίωξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Άργος, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αγροτική έκταση.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, ο οδηγός του οχήματος αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη από τις αστυνομικές δυνάμεις, όταν ο οδηγός εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι, στο ύψος της λαχαναγοράς.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν αμέσως στη σύλληψη του οδηγού, ο οποίος θα εξεταστεί επιπλέον για την υπόθεση και τους λόγους που προσπάθησε να διαφύγει.

Επιπλέον, το όχημά του απομακρύνθηκε από την οδική βοήθεια και μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, ώστε να εξεταστεί ενδελεχώς.

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