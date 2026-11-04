Μαλαισία: Ένας έντιμος... κλέφτης - Σταμάτησε να πληρώσει διόδια εν μέσω καταδίωξης - Βίντεο

Snapshot Στη Μαλαισία, ένας ύποπτος σε αστυνομική καταδίωξη σταμάτησε να πληρώσει διόδια πριν συνεχίσει την απόδρασή του.

Ο οδηγός πλήρωσε κανονικά το αντίτιμο των διοδίων παρά το γεγονός ότι προσπαθούσε να ξεφύγει από τις Αρχές.

Το περιστατικό τράβηξε την προσοχή λόγω της ασυνήθιστης αντίφασης μεταξύ της προσπάθειας διαφυγής και της πληρωμής των διοδίων. Snapshot powered by AI

Μια αστυνομική καταδίωξη στη Μαλαισία κατέληξε σε ένα απρόσμενο περιστατικό, όταν ένας ύποπτος που προσπαθούσε να ξεφύγει από τις Αρχές σταμάτησε ξαφνικά για να πληρώσει τα διόδια!

Αντί να συνεχίσει την προσπάθεια διαφυγής χωρίς στάση, ο οδηγός επιβράδυνε, πλήρωσε κανονικά το αντίτιμο των διοδίων και στη συνέχεια συνέχισε την πορεία του, ενώ οι αστυνομικοί βρίσκονταν στο κατόπι του.

Το περιστατικό στη Μαλαισία τράβηξε την προσοχή λόγω της απίστευτης αντίφασης που το χαρακτηρίζει: μπορεί να προσπαθούσε να ξεφύγει από την αστυνομία, αλλά δεν είχε σκοπό να αφήσει απλήρωτα τα διόδια!