Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη οδηγού με κλεμμένες πινακίδες - Διέφυγε ο συνοδηγός
Πριν συλληφθεί προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα
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- Στη Θεσσαλονίκη καταδιώχθηκε οδηγός ΙΧ με κλεμμένες πινακίδες τα ξημερώματα της Τρίτης 10/11.
- Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, αλλά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.
- Ο οδηγός συνελήφθη στην περιοχή της Νεάπολης μετά την πρόσκρουση.
- Ο συνοδηγός κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από την αστυνομία.
Σύλληψη μετά από καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 10/11 στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, στις 3:30, οδηγός ΙΧ διαπιστώθηκε ότι έφερε κλεμμένες πινακίδες, με την Αστυνομία να κάνει σήμα προκειμένου να σταματήσει.
Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε. Στη συνέχεια, όμως, χτύπησε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς στην περιοχή της Νεάπολης.
Σημειώνεται ωστόσο ότι ο συνοδηγός του οχήματος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από την αστυνομία.
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