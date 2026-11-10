Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη οδηγού με κλεμμένες πινακίδες - Διέφυγε ο συνοδηγός

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη καταδιώχθηκε οδηγός ΙΧ με κλεμμένες πινακίδες τα ξημερώματα της Τρίτης 10/11.

Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, αλλά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Ο οδηγός συνελήφθη στην περιοχή της Νεάπολης μετά την πρόσκρουση.

Ο συνοδηγός κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Σύλληψη μετά από καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 10/11 στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, στις 3:30, οδηγός ΙΧ διαπιστώθηκε ότι έφερε κλεμμένες πινακίδες, με την Αστυνομία να κάνει σήμα προκειμένου να σταματήσει.

Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε. Στη συνέχεια, όμως, χτύπησε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς στην περιοχή της Νεάπολης.

Σημειώνεται ωστόσο ότι ο συνοδηγός του οχήματος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από την αστυνομία.

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