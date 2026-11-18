Snapshot Οι Δημοκρατικοί όρισαν τον Χακίμ Τζέφρις ως υποψήφιο για την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Εφόσον εκλεγεί, ο Τζέφρις θα γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Βουλής στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί έχουν εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Βουλή με τουλάχιστον 257 έδρες για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Ο Τζέφρις απέσπασε την υποστήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών μετά από διαβουλεύσεις με διάφορες τάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προοδευτικών και σοσιαλιστών.

Στήριξε μέτρα προς την καθολική υγειονομική κάλυψη, όπως τη μείωση ορίου ηλικίας για ένταξη στο Medicare και την επέκταση παροχών για ακοή, οδοντιατρική και όραση. Snapshot powered by AI

Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ όρισαν επισήμως τον Χακίμ Τζέφρις ως υποψήφιό τους για την προεδρία του Σώματος.

Ο Χακίμ Τζέφρις είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι τον Ιανουάριο θα αναλάβει την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εφόσον εκλεγεί, θα γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος του Σώματος στην ιστορία των ΗΠΑ, σε μια περίοδο που οι Δημοκρατικοί θα διαθέτουν την ευρύτερη πλειοψηφία τους εδώ και χρόνια.

Η Βουλή θα εκλέξει τον νέο πρόεδρό της στις 3 Ιανουαρίου, όταν θα αρχίσει η νέα κοινοβουλευτική περίοδος, με τους Δημοκρατικούς να έχουν την πλειοψηφία. Με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, το κόμμα έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον 257 έδρες, ενώ έως την Τετάρτη δεν είχε κριθεί το αποτέλεσμα σε επτά εκλογικές περιφέρειες.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής του προέδρου των ΗΠΑ, μετά τον αντιπρόεδρο.

Ο Τζέφρις, ο οποίος ηγείται της μειοψηφίας στη Βουλή από το 2023, επανεξελέγη την Τετάρτη επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών σε ψηφοφορία που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Μια μικρή ομάδα νεοεκλεγέντων βουλευτών που ανήκουν στο ρεύμα των δημοκρατών σοσιαλιστών είχε αρνηθεί να δεσμευτεί δημόσια ότι θα τον στηρίξει. Ως αντάλλαγμα για τη στήριξή τους, ζητούσαν, μεταξύ άλλων, να τεθούν σε ψηφοφορία προτάσεις για την καθιέρωση του «Medicare για όλους» ή για την απαγόρευση των πωλήσεων όπλων στο Ισραήλ.

Τελικά, ο Τζέφρις συγκέντρωσε τις ψήφους που χρειαζόταν στο κόμμα του, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκλογή του στην προεδρία της Βουλής. Η ψηφοφορία ήταν μυστική. Ποιοι τυχόν διαφοροποιήθηκαν θα γίνει γνωστό μόνο αν οι ίδιοι επιλέξουν να αποκαλύψουν την ψήφο τους.

Η επικράτησή του στην εσωκομματική ψηφοφορία της Τετάρτης θεωρούνταν εξαρχής εύκολη. Η πλειοψηφία που θα διαθέτουν οι Δημοκρατικοί στη νέα Βουλή είναι τόσο μεγάλη ώστε μια μικρή ομάδα βουλευτών δύσκολα θα μπορούσε να καθορίσει το αποτέλεσμα. Άνθρωποι του περιβάλλοντος του Δημοκρατικού βουλευτή από τη Νέα Υόρκη επιμένουν, ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν θεώρησε τίποτα δεδομένο.

Πριν από την ψηφοφορία, ο Τζέφρις κανόνισε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με όσους νεοεκλεγέντες Δημοκρατικούς δεν είχαν δεσμευτεί ότι θα τον στηρίξουν. Σχεδόν όλοι πρόσκεινταν στην οργάνωση «Δημοκράτες Σοσιαλιστές της Αμερικής» (DSA). Συναντήθηκε επίσης με τις μεγαλύτερες τάσεις της κοινοβουλευτικής του ομάδας, από τους κεντρώους του New Democrat Coalition και του Blue Dog Caucus έως τους προοδευτικούς του Congressional Progressive Caucus.

Ο Τζέφρις και οι συνεργάτες του έχουν κρατήσει μυστικό το περιεχόμενο των συζητήσεων. Δημοκρατικοί βουλευτές, ωστόσο, διέκριναν ορισμένες αλλαγές στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Η σημαντικότερη αφορά ένα από τα βασικά αιτήματα της αριστερής πτέρυγας, την επέκταση του δημόσιου προγράμματος υγειονομικής κάλυψης Medicare σε όλους.

Την Παρασκευή, ο Τζέφρις δήλωσε ότι στηρίζει βασικά μέτρα προς την κατεύθυνση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης. Συγκεκριμένα, τάχθηκε υπέρ της μείωσης του ορίου ηλικίας για την ένταξη στο Medicare, της δημιουργίας νέου προγράμματος που θα εγγυάται την κάλυψη όλων των παιδιών, καθώς και της επέκτασης των παροχών του Medicare ώστε να καλύπτουν και υπηρεσίες για την ακοή, την οδοντιατρική φροντίδα και την όραση.

Η τοποθέτηση αυτή συνιστά σημαντικό άνοιγμα προς την προοδευτική πτέρυγα και απηχεί την πρόταση του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς για σταδιακή εφαρμογή του «Medicare για όλους». Οι κεντρώοι Δημοκρατικοί, από την πλευρά τους, προκρίνουν τη δημιουργία ενός προαιρετικού δημόσιου ασφαλιστικού προγράμματος στα πρότυπα του Medicare.

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