Snapshot Ένας 43χρονος Γερμανός δραπέτης φυλακών εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στον Βύρωνα μετά από μέρες αναζητήσεων.

Ο άνδρας εξέτιε ποινή για παραβάσεις νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων και είχε διαφύγει από τις αρχές Νοεμβρίου.

Εναντίον του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές.

Στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 24 γραμμάρια ινδικής κάνναβης και μεταλλικός τρίφτης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Snapshot powered by AI

Σε διαμέρισμα του Βύρωνα στην Αθήνα εντοπίστηκε ένας 43χρονος δραπέτης από φυλακές στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας εξέτιε ποινή για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, ενώ είχε διαφύγει από τις αρχές Νοεμβρίου.

Ο 43χρονος καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Γερμανίας και ύστερα από πολλές ημέρες αναζητήσεων, βρέθηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή του Βύρωνα.

Μάλιστα, μέσα στο σπίτι που έμενε εντοπίστηκαν 24 γραμμάρια ινδικής κάνναβης και μεταλλικός τρίφτης, τα οποία κατασχέθηκαν. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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