Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποίησε ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη θα οδηγήσει σε στασιμότητα, ανισότητες και διαφθορά λόγω του υπάρχοντος παραγωγικού μοντέλου.

Τόνισε τις δυσκολίες των νοικοκυριών, με τον πληθωρισμό να φτάνει στο 5,6% και το 36% του διαθέσιμου εισοδήματος να δαπανάται για στέγαση, το υψηλότερο στην ΕΕ.

Παρουσίασε τέσσερις προτεραιότητες της ΕΛΑΣ, μεταξύ των οποίων μείωση κόστους ζωής, ενίσχυση κοινωνικού κράτους, προσιτή στέγη και στήριξη μικρών επιχειρήσεων.

Πρότεινε τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης με 12 δισ. ευρώ πρωτογενή κεφάλαια στην τετραετία και εισαγωγή «πατριωτικής εισφοράς» 1% για το πλουσιότερο 1%.

Τόνισε ότι το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ βασίζεται σε ρεαλιστικές δεσμεύσεις και η ανάπτυξη πρέπει να μετριέται στην καθημερινή ζωή των πολιτών, όχι μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Snapshot powered by AI

«Μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη καμία ελπίδα δεν θα φέρει, παρά μόνο διαιώνιση της στασιμότητας, διεύρυνση των ανισοτήτων και κανονικοποίηση της διαφθοράς», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο παραγωγικό μοντέλο παράγει πλέον «στρεβλώσεις, διαφθορά και ανισότητες σε ακραία επίπεδα».

«Η Ελλάδα της βιτρίνας και η Ελλάδα του σπιτιού»

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ περιέγραψε δύο διαφορετικές εικόνες της ελληνικής οικονομίας. Από τη μία, την Ελλάδα «των δεικτών, των πλεονασμάτων και των αναβαθμίσεων» και από την άλλη, την Ελλάδα «που μετράει τι της μένει στο τέλος του μήνα».

Επικαλούμενος οικονομικά στοιχεία, σημείωσε ότι τον Οκτώβριο ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,6%, έναντι 4% στην Ευρωζώνη, αποδίδοντας την ελληνική απόκλιση στις κλειστές αγορές και στην απροθυμία της κυβέρνησης να παρέμβει.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σχεδόν επτά στα δέκα νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ενώ υπογράμμισε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 36% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγαση, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αγοραστική δύναμη, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει υποχωρήσει στην τελευταία θέση της ΕΕ ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.

«Μια κυβέρνηση που απαντά στην καθημερινή δυσκολία με εκθέσεις οίκων αξιολόγησης έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία», σημείωσε.

Οι τέσσερις προτεραιότητες της ΕΛΑΣ

Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στο οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι η ΕΛΑΣ ήταν η πρώτη που κατέθεσε τις προτάσεις της στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στις 3 Νοεμβρίου, προκειμένου να κοστολογηθούν.

«Δεν ζητάμε να μας πιστέψετε. Ζητάμε να μας ελέγξετε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η ΕΛΑΣ έχει πρόγραμμα και όχι εξαγγελίες».

Συνοψίζοντας τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες, παρουσίασε:

Μείωση του κόστους ζωής: ΦΠΑ 6% σε βασικά αγαθά, μείωση έως 30% του ενεργειακού κόστους, διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για μισθωτούς με παιδιά και δωρεάν αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους: Αυξήσεις σε υγεία και παιδεία, μηδενική συμμετοχή στα συνταγογραφούμενα φάρμακα και φοιτητικό επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως για όσους σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους σε περιφερειακά πανεπιστήμια.

Προσιτή στέγη: Δημιουργία 50.000 προσιτών κατοικιών στην τετραετία, πάγωμα των ενοικίων για δύο χρόνια στα ιδιωτικά ακίνητα, τετραετή ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης και κατάργηση της Golden Visa από τα ακίνητα.

Στήριξη μικρών επιχειρήσεων: Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα και της προκαταβολής φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις.

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και «πατριωτική εισφορά»

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία του είχε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, το οποίο περιέγραψε ως τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛΑΣ, το Ταμείο θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια 12 δισ. ευρώ στην τετραετία, τα οποία με τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων θα μπορούν να προσεγγίσουν τα 25 δισ. ευρώ και να ξεπεράσουν τα 50 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Επανέλαβε επίσης την πρόταση για «πατριωτική εισφορά» 1% στο πλουσιότερο 1% των πολιτών, υποστηρίζοντας ότι όσοι ωφελήθηκαν περισσότερο από την οικονομική ανάκαμψη οφείλουν να συνεισφέρουν περισσότερο.

Παράλληλα, έθεσε ως στρατηγική προτεραιότητα τη νέα βιομηχανική πολιτική, με επενδύσεις στην ενέργεια, στην τεχνολογία, στις υποδομές, στον σιδηρόδρομο, στην εγχώρια αμυντική παραγωγή και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

«Δεν θα υποσχεθώ τα πάντα σε όλους»

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να αναδείξει τη διαφορά ανάμεσα στο πρόγραμμα της ΕΛΑΣ και στην κυβερνητική οικονομική πολιτική, συνδέοντας τη διεύρυνση των ανισοτήτων με την ενίσχυση της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

«Δεν πρόκειται να μπω σε μια διαδικασία πλειοδοσίας. Δεν θα υποσχεθώ τα πάντα σε όλους. Θα υποσχεθώ όσα μπορούμε να κάνουμε, και θα κάνουμε όσα υποσχεθώ», υπογράμμισε.

«Η δική μας επιλογή είναι απλή: η ανάπτυξη να μετριέται στο σπίτι και όχι μόνο στη βιτρίνα. Με αυτό το κριτήριο θα κριθεί η επόμενη κυβέρνηση. Και με αυτό ζητάμε να κριθούμε και εμείς», κατέληξε.

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