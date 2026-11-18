Snapshot Ένας αλλοδαπός άνδρας από το Μπαγκλαντές σκοτώθηκε σε τροχαίο με δίκυκλο στην Ηλεία.

Το δυστύχημα συνέβη σε αγροτικό δρόμο της δημοτικής κοινότητας Μπρινιά του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης.

Το δίκυκλο συγκρούστηκε με τρακτέρ υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βάρδας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία του οικείου τμήματος ερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε περιοχή της βόρειας Ηλείας, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, το θύμα του τροχαίου είναι ένας άνδρας από το Μπαγκλαντές, ο οποίος οδηγούσε το δίκυκλό του, όταν, την στιγμή που κατευθυνόταν σε αγροτικό δρόμο της δημοτικής κοινότητας Μπρινιά, του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με ένα τρακτέρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βάρδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ την έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργούν οι αστυνομικοί του οικείου τμήματος.

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