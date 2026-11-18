Τραγωδία στην Ηλεία: Ένας νεκρός σε τροχαίο με δίκυκλο
Το τροχαίο σημειώθηκε σε αγροτικό δρόμο της δημοτικής κοινότητας Μπρινιά
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- Ένας αλλοδαπός άνδρας από το Μπαγκλαντές σκοτώθηκε σε τροχαίο με δίκυκλο στην Ηλεία.
- Το δυστύχημα συνέβη σε αγροτικό δρόμο της δημοτικής κοινότητας Μπρινιά του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης.
- Το δίκυκλο συγκρούστηκε με τρακτέρ υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
- Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βάρδας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Η αστυνομία του οικείου τμήματος ερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε περιοχή της βόρειας Ηλείας, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός ανθρώπου.
Σύμφωνα με το patrisnews.com, το θύμα του τροχαίου είναι ένας άνδρας από το Μπαγκλαντές, ο οποίος οδηγούσε το δίκυκλό του, όταν, την στιγμή που κατευθυνόταν σε αγροτικό δρόμο της δημοτικής κοινότητας Μπρινιά, του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με ένα τρακτέρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βάρδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ την έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργούν οι αστυνομικοί του οικείου τμήματος.