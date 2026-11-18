Snapshot Η 34χρονη κατηγορούμενη για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι παραμένει σε κατ' οίκον περιορισμό μέχρι την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου.

Υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με την προφυλάκιση ή την απελευθέρωσή της.

Το δικαστικό συμβούλιο καλείται να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση της μέσα σε πέντε ημέρες.

Οι δύο ανήλικες κόρες της κατηγορουμένης αφέθηκαν ελεύθερες υπό τον όρο παρακολούθησης από επιμελητή ανηλίκων. Snapshot powered by AI

Σε κατ’ οίκον περιορισμό θα παραμείνει η 34χρονη κατηγορούμενη για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι, μέχρι να αποφανθεί το Δικαστικό Συμβούλιο για την ποινική της μεταχείριση.

Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς το εάν πρέπει να αφεθεί ελεύθερη ή να προφυλακιστεί, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραπεμφθεί στο αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο καλείται να δώσει λύση εντός πέντε ημερών.

Οι δύο ανήλικες κόρες της κατηγορουμένης αφέθηκαν ελεύθερες, με τον περιοριστικό όρο της παρακολούθησής τους από επιμελητή ανηλίκων.