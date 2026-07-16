Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημά του

Snapshot Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο κατά τη διάρκεια του Survivor.

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια υποβρύχιου ψαρέματος και προκάλεσε ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι.

Μεταφέρθηκε αμέσως στο Μαϊάμι για ιατρική θεραπεία και ξεπέρασε την αρχική κρίσιμη περίοδο.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό βήμα στην αποκατάστασή του.

Την είδηση της επιστροφής ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. Snapshot powered by AI

Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα περίπου δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο κατά την διάρκεια του Survivor.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα στη μακρά διαδικασία της αποκατάστασής του.

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης στον οποίο δόθηκε το έπαθλο των 250.000 ευρώ συνεχίζει την προσπάθειά του έχοντας πλέον ξεπεράσει την αρχική κρίσιμη περίοδο. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια υποβρύχιου ψαρέματος με συνέπεια να τραυματιστεί βαρύτατα και να υποστεί ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι.

Αμέσως μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε στο Μαϊάμι όπου υπεβλήθη στην απαραίτητη ιατρική θεραπεία.

Την είδηση της άφιξής του στη χώρα ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με σκοπό να μοιραστεί τη θετική εξέλιξη με το κοινό που παρακολουθεί και στηρίζει την πορεία της υγείας του όλο αυτό το διάστημα.

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