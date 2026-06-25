Σταύρος Φλώρος: Πότε επιστρέφει στην Ελλάδα - Τι λένε οι γονείς του για την πορεία της υγείας του

Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει να αγωνίζεται για την αποκατάσταση της υγείας του, 1,5 μήνα μετά τον ακρωτηριασμό που υπέστη, όταν έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο.

Οι γονείς του μίλησαν στην εκπομπή «Live News» αποκαλύπτοντας ότι στις 9 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί ακόμη μία κρίσιμη χειρουργική επέμβαση. Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, οι γιατροί θα επανεκτιμήσουν την κατάστασή του, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα μπορέσει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεχίσει εδώ την αποκατάστασή του.

«Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, στις 9 Ιουλίου να κάνει το τελευταίο χειρουργείο ο Σταύρος. Πρώτα ο Θεός να βγει το σίδερο που έχουν τοποθετήσει στο δεξί πόδι του. Δεν έχει τους αφόρητους πόνους που είχε, αλλά πονάει πολύ ακόμη. Το δεξί πόδι πηγαίνει πολύ καλά. Κάνει ασκήσεις και πατάει σιγά-σιγά τη φτέρνα του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ελπίζουμε ίσως τον Αύγουστο να έρθει Ελλάδα. Σκέφτεται να κάνει στην Ελλάδα αποκατάσταση. Γίνεται και εδώ καλή δουλειά, αλλά η απόφαση είναι δική του», ανέφερε η μητέρα του.

«Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Στις 9 Ιουλίου θα κάνει την επέμβαση και θα δούμε μετά πότε θα έρθει. Όλα μπαίνουν σε μια σειρά», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες, η οικογένεια περιγράφει έναν άνθρωπο που δεν χάνει τη δύναμή του. Όπως αποκάλυψε η μητέρα του, ο Σταύρος έχει στιγμές ψυχολογικής κόπωσης, όμως συνεχίζει να παλεύει με αποφασιστικότητα. «Είναι γελαστός. Κάποιες φορές πέφτει, είναι λογικό, αλλά είναι δυνατός. Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα είναι 100% λειτουργικός. Δοξάζουμε τον Θεό γιατί ζει και όλα τα άλλα θα γίνουν», τόνισε.

Πριν λίγες ημέρες, ο νικητής του Survivor ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram με τις δύο αδελφές τους να βρίσκονται στο πλευρό του.

Οι θεράποντες γιατροί του στις ΗΠΑ παραμένουν αισιόδοξοι, και μετά την επέμβαση που είναι προγραμματισμένη για τις 9 Ιουλίου θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση προκειμένου να δοθεί ή όχι το πράσινο φως για την επιστροφή του στην Ελλάδα για τη συνέχεια της αποθεραπείας.

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