Πυροσβεστική: Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο- Τρεις συλλήψεις

Οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14.

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πυροσβεστική: Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο- Τρεις συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, από τις οποίες 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα και 14 συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται.
  • Η Πυροσβεστική προχώρησε σε τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε περιοχές του Έβρου, της Χαλκιδικής και της Αργολίδας.
  • Σε τρία άτομα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα για παράνομη καύση φυτικής βλάστησης σε Θεσπρωτία, Άμφισσα και Καβάλα.
  • Οι συλλήψεις και τα πρόστιμα έγιναν στο πλαίσιο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την πρόληψη των πυρκαγιών.
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Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14.

Παράλληλα, στελέχη της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών, ενώ σε άλλα τρία άτομα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Ειδικότερα:

  • Συνελήφθη χθες, 03 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Διδυμοτείχου, ημεδαπός, για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Σουφλίου Έβρου.
  • Συνελήφθη χθες, 03 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής, αλλοδαπός, για πυρκαγιά σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής.
  • Συνελήφθη χθες, 03 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας, ημεδαπός, για πυρκαγιά σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ναυπλιέων Αργολίδας.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.187,5 ευρώ, σήμερα, 04 Σεπτεμβρίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσπρωτίας, σε ημεδαπή, για καύση φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.875,50 ευρώ, σήμερα, 04 Σεπτεμβρίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ .'Αμφισσας, σε ημεδαπό, για καύση ξηρών χόρτων σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου 'Αμφισσας.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093,75 ευρώ, σήμερα, 04 Σεπτεμβρίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Καβάλας, σε ημεδαπό, για καύση φυτικής βλάστησης σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Καβάλας.

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