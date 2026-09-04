Καιρός: Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος την Παρασκευή (4/9) - Που σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Snapshot Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο υδράργυρος έφτασε έως 37 °C, με μέγιστη θερμοκρασία 36,8 °C στην Αμφιλοχία.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν επίσης στον Αστερίου Λακωνίας και στη Σκάλα Μεσσηνίας με 36,3 °C.

Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 °C σε περίπου το 64% των ενεργών μετεωρολογικών σταθμών της χώρας.

Μόνο το 4% των σταθμών κατέγραψε θερμοκρασίες πάνω από 35 °C.

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν 30,7 °C, κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και ελαφρώς χαμηλότερη από την προηγούμενη ημέρα. Snapshot powered by AI

Θερμό ήταν το σκηνικό του καιρού σήμερα Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 37 °C, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας καταγράφηκε από τον μετεωρολογικό σταθμό της Αμφιλοχίας (36.8 °C) και ακολούθησαν αυτοί του Αστερίου Λακωνίας και της Σκάλας Μεσσηνίας (36.3 °C). Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες που επίσης παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 °C σε 378 από τους 594 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~64%) αλλά τους 35 °C σε μόλις 23 σταθμούς (ποσοστό ~4%). Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 30.7 °C, τιμή κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και κατά 0.6°C χαμηλότερη αυτής της 03/09 (31.3 °C).

Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Η αστάθεια που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Η κατάσταση ομαλοποιείται, ενώ τα μελτέμια αναλαμβάνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενισχύοντας τους ανέμους στο Αιγαίο και φέρνοντας πιο σταθερό καιρό.

Σήμερα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα της Κυριακής θα αρχίσουν να εξασθενούν. Αυτό θα επιτρέψει την εισχώρηση θερμών αερίων μαζών από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, που θα μετακινηθούν ανατολικά και βορειοανατολικά, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε καλοκαιρινά επίπεδα.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται κοντά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μελτέμι θα παραμείνει έντονο έως το απόγευμα της Δευτέρας, οπότε και θα υποχωρήσει σταδιακά, δίνοντας χώρο στις θερμές αέριες μάζες να επεκταθούν στη χώρα μας.

Πρόγνωση για το υπόλοιπο της εβδομάδας

Την Τρίτη αναμένεται υψηλή θερμοκρασία, όμως από τα νότια τμήματα θα αρχίσει να περιορίζεται το έντονο θερμικό κύμα. Καθώς προχωρά η εβδομάδα, ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός, αλλά με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Προς το τέλος της εβδομάδας, μια διαταραχή αναμένεται να πλησιάσει τη χώρα μας, φέρνοντας πιο άστατες καιρικές συνθήκες. Αυτή η εξέλιξη θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή, με το φθινόπωρο να θυμίζει περισσότερο χειμερινό παρά καλοκαιρινό σκηνικό.

Οι μετεωρολογικές ενδείξεις για την Παρασκευή και το Σάββατο δείχνουν την ανάπτυξη μιας διαταραχής στην περιοχή της Ιταλίας, η οποία θα κινηθεί ανατολικά προς βορειοανατολικά. Τα πρώτα φαινόμενα βροχής αναμένονται κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, επιτρέποντας στο φθινόπωρο να επικρατήσει.

Συνολικά, ο καιρός φαίνεται να εναρμονίζεται με το ημερολογιακό φθινόπωρο, με σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας και αυξημένη αστάθεια προς τα τέλη της εβδομάδας, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό της χώρας μας.

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