Καιρός: Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος την Παρασκευή (4/9) - Που σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Με καλοκαιρινές συνθήκες κλείνει η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου

Newsroom

Καιρός: Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος την Παρασκευή (4/9) - Που σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο υδράργυρος έφτασε έως 37 °C, με μέγιστη θερμοκρασία 36,8 °C στην Αμφιλοχία.
  • Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν επίσης στον Αστερίου Λακωνίας και στη Σκάλα Μεσσηνίας με 36,3 °C.
  • Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 °C σε περίπου το 64% των ενεργών μετεωρολογικών σταθμών της χώρας.
  • Μόνο το 4% των σταθμών κατέγραψε θερμοκρασίες πάνω από 35 °C.
  • Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν 30,7 °C, κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και ελαφρώς χαμηλότερη από την προηγούμενη ημέρα.
Snapshot powered by AI

Θερμό ήταν το σκηνικό του καιρού σήμερα Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 37 °C, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας καταγράφηκε από τον μετεωρολογικό σταθμό της Αμφιλοχίας (36.8 °C) και ακολούθησαν αυτοί του Αστερίου Λακωνίας και της Σκάλας Μεσσηνίας (36.3 °C). Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες που επίσης παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 °C σε 378 από τους 594 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~64%) αλλά τους 35 °C σε μόλις 23 σταθμούς (ποσοστό ~4%). Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 30.7 °C, τιμή κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και κατά 0.6°C χαμηλότερη αυτής της 03/09 (31.3 °C).

kairos.jpg

Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Η αστάθεια που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Η κατάσταση ομαλοποιείται, ενώ τα μελτέμια αναλαμβάνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενισχύοντας τους ανέμους στο Αιγαίο και φέρνοντας πιο σταθερό καιρό.

Σήμερα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα της Κυριακής θα αρχίσουν να εξασθενούν. Αυτό θα επιτρέψει την εισχώρηση θερμών αερίων μαζών από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, που θα μετακινηθούν ανατολικά και βορειοανατολικά, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε καλοκαιρινά επίπεδα.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται κοντά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μελτέμι θα παραμείνει έντονο έως το απόγευμα της Δευτέρας, οπότε και θα υποχωρήσει σταδιακά, δίνοντας χώρο στις θερμές αέριες μάζες να επεκταθούν στη χώρα μας.

Πρόγνωση για το υπόλοιπο της εβδομάδας

Την Τρίτη αναμένεται υψηλή θερμοκρασία, όμως από τα νότια τμήματα θα αρχίσει να περιορίζεται το έντονο θερμικό κύμα. Καθώς προχωρά η εβδομάδα, ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός, αλλά με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Προς το τέλος της εβδομάδας, μια διαταραχή αναμένεται να πλησιάσει τη χώρα μας, φέρνοντας πιο άστατες καιρικές συνθήκες. Αυτή η εξέλιξη θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή, με το φθινόπωρο να θυμίζει περισσότερο χειμερινό παρά καλοκαιρινό σκηνικό.

Οι μετεωρολογικές ενδείξεις για την Παρασκευή και το Σάββατο δείχνουν την ανάπτυξη μιας διαταραχής στην περιοχή της Ιταλίας, η οποία θα κινηθεί ανατολικά προς βορειοανατολικά. Τα πρώτα φαινόμενα βροχής αναμένονται κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, επιτρέποντας στο φθινόπωρο να επικρατήσει.

Συνολικά, ο καιρός φαίνεται να εναρμονίζεται με το ημερολογιακό φθινόπωρο, με σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας και αυξημένη αστάθεια προς τα τέλη της εβδομάδας, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό της χώρας μας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:47ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο- Τρεις συλλήψεις

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Συνεχίζονται τα έργα στη Γραμμή 3 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από Δευτέρα

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο «Παπανικολάου»

19:41LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Σοκάρουν φωτογραφίες μετά τον ακρωτηριασμό του - Προσοχή σκληρές εικόνες!

19:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Έμφυτη η στάση Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Γαλατσίου - Επιχειρεί ένα εναέριο μέσο

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου στα Χανιά: Δέκα ανήλικοι παρακολουθούσαν και βιντεοσκοπούσαν

19:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος την Παρασκευή (4/9) - Που σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

19:10ΚΟΣΜΟΣ

«Είχα συνηθίσει να αλλάζω συνομιλητές τόσο συχνά, όσο αλλάζει ο προπονητής της Μίλαν»: Τα συγχαρητήρια του Έντι Ράμα στη Μελόνι που έσπασε το ρεκόρ του Μπερλουσκόνι

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνω Περαία

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Μεγάλη αναζωπύρωση απέναντι από τη Μονή Στομίου – Στη μάχη και εναέρια μέσα

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στερητικό σύνδρομο φαίνεται πως είχε το βρέφος λόγω της τοξικοεξάρτησης των γονιών του

18:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κυρώσεις σε μια τουρκική τράπεζα που "διευκόλυνε μεταφορά ιρανικών κεφαλαίων" στο εξωτερικό

18:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Δικαιώθηκε ο Αστέρας AKTOR - Εκτός League Phase ο Λεβαδειακός που πάει στο CAS!

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Επιχειρούν 5 ενάερια

18:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας για βιβλία Β’ Δημοτικού: «Δεν αποτελούν επιλογές πολιτικής ηγεσίας, αξιολογούνται από επιτροπές»

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone την έδρα της ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο

18:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ατυχία συνεχίζεται στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Ρογκαβόπουλος στο φιλικό με Μαρούσι

18:36LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος: «Είπα θα πεθάνω 100%» - Οι πρώτες δραματικές στιγμές μετά το ατύχημα

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Γυναίκα γδύθηκε και ξάπλωσε στη μέση του δρόμου για να κάνει... ηλιοθεραπεία - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Γαλατσίου - Επιχειρεί ένα εναέριο μέσο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Βίντεο από κλειστό κύκλωμα έχει καταγράψει τον αντιπρόεδρο του κόμματος CHP Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπά τη σύντροφό του

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

18:36LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος: «Είπα θα πεθάνω 100%» - Οι πρώτες δραματικές στιγμές μετά το ατύχημα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Δραματική επιδείνωση - «Προμηθευτείτε τρόφιμα και νερό» προειδοποιεί η Βρετανία

16:55ΠΑΙΔΕΙΑ

«Μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά»: Δεν εικονογραφήσαμε οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, απαντά ο εκδοτικός οίκος για το βιβλίο της Β' Δημοτικού

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στερητικό σύνδρομο φαίνεται πως είχε το βρέφος λόγω της τοξικοεξάρτησης των γονιών του

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Του έλεγε να ηρεμήσει κι αυτός πήγε να τον μαχαιρώσει»: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Newsbomb πού εισέβαλε ο 31χρονος στο ΑΤ Μάνδρας

17:04ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται πτώση θερμοκρασίας και βροχές το επόμενο δεκαπενθήμερο

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης για προκαταβολή φόρου, τεκμαρτά, εισφορές

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χαλκιδική - Επιχειρεί και ελικόπτερο

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Γυναίκα γδύθηκε και ξάπλωσε στη μέση του δρόμου για να κάνει... ηλιοθεραπεία - Δείτε βίντεο

18:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας για βιβλία Β’ Δημοτικού: «Δεν αποτελούν επιλογές πολιτικής ηγεσίας, αξιολογούνται από επιτροπές»

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Gatwick: Καθηλώθηκαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Λονδίνου

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης: Καίει κοντά σε σπίτια - Ήχησε το 112

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στο ΑΤ Μάνδρας: 31χρονος εισέβαλε στο Τμήμα, απάντησαν με πυρά οι αστυνομικοί

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Έγραψε ιστορία ο Σπύρος Χρυσικόπουλος: Κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία σε 31 ώρες και 50 λεπτά

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ βγαίνει εκτός ελέγχου και επιτίθεται με κινήσεις καράτε σε άνδρα: «Μας είχαν προειδοποιήσει»

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ανάβυσσο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ