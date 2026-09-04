Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

Snapshot Ο χειμώνας 2026-2027 στην Ελλάδα προβλέπεται με λιγότερες χιονοπτώσεις από τα κλιματικά φυσιολογικά επίπεδα, ιδιαίτερα σε πεδινές και χαμηλού υψομέτρου περιοχές.

Η κυκλοφορία δυτικών και νοτιοδυτικών ανέμων αναμένεται να φέρει αρκετές βροχές, αλλά όχι αντίστοιχη συχνότητα χιονιών στα χαμηλά υψόμετρα.

Στα ορεινά της χώρας οι χιονοπτώσεις παραμένουν πιθανές, αλλά χωρίς έντονη αύξηση σε σύγκριση με τα κανονικά επίπεδα.

Δεν αποκλείεται η εμφάνιση ισχυρών ψυχρών εισβολών και μεγάλων χιονιάδων, παρά τη γενική τάση για λιγότερο χιόνι.

Η πρόβλεψη βασίζεται σε μέσες τάσεις τριμήνου και δεν μπορεί να προσδιορίσει συγκεκριμένα επεισόδια χιονόπτωσης. Snapshot powered by AI

Ο χειμώνας του 2026-2027 ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδο για την Ελλάδα, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη του El Niño στον τροπικό Ειρηνικό αναμένεται να επηρεάσει την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία και, κατ’ επέκταση, τη θέση και τη συμπεριφορά του αεροχειμάρρου πάνω από την Ευρώπη.

Η τελευταία εποχική εκτίμηση του ECMWF, με αρχικά δεδομένα Αυγούστου 2026, δίνει ένα αρκετά χαρακτηριστικό σήμα για την περιοχή μας: οι χιονοπτώσεις στην Ελλάδα φαίνεται να είναι συνολικά λιγότερες από τις κλιματικά φυσιολογικές για την περίοδο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.

Ο χάρτης του ECMWF αποτυπώνει πάνω από την Ελλάδα κυρίως κίτρινες, πορτοκαλί και σε αρκετές περιοχές πιο σκούρες πορτοκαλοκόκκινες αποχρώσεις. Στην κλίμακα του συγκεκριμένου προϊόντος, αυτές αντιστοιχούν σε αρνητική ανωμαλία χιονόπτωσης, δηλαδή σε λιγότερο χιόνι σε σχέση με τον μέσο όρο της κλιματικής περιόδου αναφοράς.

Το σήμα είναι ιδιαίτερα εμφανές στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ αρνητικές αποκλίσεις εμφανίζονται και σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εποχική τάση, η χώρα μας δεν βρίσκεται στις περιοχές της Ευρώπης που ευνοούνται για έναν ιδιαίτερα χιονισμένο χειμώνα.

Αυτό αφορά κυρίως τις πεδινές και χαμηλού υψομέτρου περιοχές, όπου οι πιθανότητες για συχνές χιονοπτώσεις εμφανίζονται περιορισμένες. Ακόμη και όταν θα υπάρχουν οργανωμένες κακοκαιρίες και αξιόλογες βροχοπτώσεις, οι θερμοκρασίες ενδέχεται αρκετές φορές να μην είναι αρκετά χαμηλές ώστε τα φαινόμενα να μετατρέπονται σε χιόνι στα χαμηλά.

Το «κλειδί» θα είναι η κυκλοφορία πάνω από τη Μεσόγειο

Η εικόνα που προκύπτει παραπέμπει σε έναν χειμώνα όπου οι δυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι μπορούν να έχουν συχνότερη παρουσία. Πρόκειται για ρεύματα που μεταφέρουν υγρές αλλά σχετικά ήπιες αέριες μάζες από τον Ατλαντικό προς την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Για την Ελλάδα αυτό μπορεί να σημαίνει αρκετές βροχές χωρίς αντίστοιχη συχνότητα χιονοπτώσεων, ιδιαίτερα στα χαμηλότερα υψόμετρα.

Παράλληλα, η παρουσία χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων στον Ατλαντικό και η ενίσχυση αντικυκλωνικών εξάρσεων προς τη Μεσόγειο μπορούν να δημιουργούν μια κυκλοφορία που δεν ευνοεί εύκολα την κάθοδο πολύ ψυχρών αερίων μαζών προς τη χώρα μας.

Αυτό όμως δεν σημαίνει «χωρίς χιόνια»

Εδώ βρίσκεται και η σημαντικότερη λεπτομέρεια της εποχικής πρόγνωσης.

Ο χάρτης δεν προβλέπει ότι η Ελλάδα δεν θα δει χιόνια. Προβλέπει μια τάση για λιγότερη συνολική χιονόπτωση από τα κανονικά επίπεδα στο σύνολο του τριμήνου.

Ένας χειμώνας μπορεί, για παράδειγμα, να είναι συνολικά θερμότερος και λιγότερο χιονισμένος, αλλά να περιλαμβάνει μία ή δύο πολύ ισχυρές ψυχρές εισβολές, οι οποίες μέσα σε λίγες ημέρες θα προκαλέσουν σημαντικές χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Για την Ελλάδα, επομένως, η εξέλιξη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το εάν και πότε θα καταφέρει πολύ ψυχρός αρκτικός ή ηπειρωτικός αέρας να κινηθεί προς τα Βαλκάνια και να κατέβει στη χώρα μας.

Τι σημαίνει για τα ελληνικά βουνά

Στα ορεινά και ιδιαίτερα στα υψηλότερα υψόμετρα, οι χιονοπτώσεις φυσικά δεν αποκλείονται. Εκεί ακόμη και ένας γενικά ήπιος χειμώνας μπορεί να προσφέρει σημαντικές χιονοπτώσεις όταν περάσουν οργανωμένα συστήματα κακοκαιρίας.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εποχική εικόνα δεν δίνει ισχυρό θετικό σήμα για ασυνήθιστα πολλά χιόνια ούτε στα ελληνικά βουνά. Η γενική τάση πάνω από τη χώρα παραμένει αρνητική ως προς την ποσότητα χιονιού.

Και τι γίνεται με έναν μεγάλο χιονιά;

Δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Μάλιστα, αυτή είναι η βασική παγίδα στην ανάγνωση ενός εποχικού χάρτη. Το ECMWF δεν μπορεί από τον Αύγουστο να γνωρίζει εάν, για παράδειγμα, τον Ιανουάριο θα υπάρξει μια συγκεκριμένη ψυχρή εισβολή που θα φέρει χιονοπτώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλες πόλεις.

Ο χάρτης περιγράφει πιθανότητες και μέσες τάσεις τριμήνου, όχι συγκεκριμένα επεισόδια.

Έτσι, ακόμη και με μια γενικά ήπια και λιγότερο χιονισμένη σεζόν, η Ελλάδα θα μπορούσε να βιώσει ένα πολύ ισχυρό χιονιά διάρκειας λίγων ημερών. Αυτό δεν θα ήταν αντίφαση με την εποχική πρόγνωση.

Η μεγάλη εικόνα για την Ελλάδα

Με βάση λοιπόν τον συγκεκριμένο χάρτη, η πρώτη εικόνα για τον χειμώνα 2026-2027 είναι:

Λιγότερες χιονοπτώσεις από τα κανονικά επίπεδα στην Ελλάδα.

Δυσμενέστερες συνθήκες για χιόνια σε πεδινές και χαμηλού υψομέτρου περιοχές.

Πιθανότητα για αρκετές βροχοπτώσεις, αλλά όχι απαραίτητα αντίστοιχη συχνότητα χιονιού.

Τα ορεινά παραμένουν σαφώς πιο ευνοημένα για χιονοπτώσεις.

Δεν αποκλείονται ισχυρές ψυχρές εισβολές και μεγάλοι χιονιάδες, ακόμη και αν το τρίμηνο συνολικά καταλήξει θερμότερο και λιγότερο χιονισμένο.

Με απλά λόγια: το ECMWF δεν «βλέπει» έναν χιονισμένο ελληνικό χειμώνα 2026-2027. Βλέπει έναν χειμώνα με γενικά λιγότερο χιόνι από το κανονικό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αποκλείονται οι μεγάλες χειμερινές εκπλήξεις.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

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