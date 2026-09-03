Καιρός: Το φετινό Ελ Νίνιο θα είναι ιστορικό - «Φαινόμενο άνευ προηγουμένου»

Snapshot Το φετινό Ελ Νίνιο αναμένεται να ενισχυθεί σε πολύ ισχυρό φαινόμενο και να διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Το Ελ Νίνιο μπορεί να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στις βροχοπτώσεις, θερμοκρασίες και ακραία καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως.

Η θέρμανση των ωκεάνιων υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό τροφοδοτεί την ενίσχυση του φαινομένου, που θα κορυφωθεί προς το τέλος του έτους.

Οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο ήδη γίνονται αισθητές, όπως η μείωση παραγωγής φοινικέλαιου στην Ινδονησία λόγω ξηρασίας.

Το 2026 προβλέπεται να είναι έτος με ακραίες κλιματικές επιπτώσεις από το Ελ Νίνιο, πιθανόν θερμότερο από πρόσφατα έτη. Snapshot powered by AI

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι είναι σχεδόν βέβαιο πως το φετινό Ελ Νίνιο θα ενισχυθεί και θα εξελιχθεί σε ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο τους επόμενους μήνες, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο μπορεί να μεταβάλει σημαντικά τα μοτίβα βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών σε ολόκληρο τον κόσμο και να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το κλιματικό φαινόμενο έχει ήδη εδραιωθεί και αναμένεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες, τροφοδοτούμενο από τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες των ωκεάνιων υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό, ανέφερε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) σε ενημέρωσή του την Πέμπτη.

Ο οργανισμός εκτιμά ότι το Ελ Νίνιο θα κορυφωθεί προς το τέλος του έτους, ωστόσο οι επιπτώσεις του στο κλίμα θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.

«Αυτό το εξαιρετικό Ελ Νίνιο απαιτεί εξαιρετική προετοιμασία και αντίδραση», δήλωσε η γενική γραμματέας του WMO, Σελέστ Σαούλο.

Προειδοποίησε ότι το κλιματικό φαινόμενο «έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ένα τεράστιο πλήγμα σε κοινότητες και οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Ήδη βλέπουμε αναστάτωση και καταστροφές εξαιτίας ξηρασιών και πλημμυρών και αναμένουμε ότι αυτές οι επιπτώσεις θα ενταθούν καθώς το Ελ Νίνιο θα ενισχύεται», πρόσθεσε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε: «Το Ελ Νίνιο γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας. Η επιστήμη δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας: ο πλανήτης βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά και αυτά τα νερά θερμαίνονται. Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας αυξάνονται, οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν και ο κόσμος βρίσκεται στη ζώνη κινδύνου ακραίων καιρικών φαινομένων. Η μάχη πλέον είναι ανάμεσα στους αυξανόμενους κινδύνους και στη δέσμευσή μας να αναλάβουμε δράση για το κλίμα και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να κερδίσουμε αυτή τη μάχη».

Τι είναι το Ελ Νίνιο;

Το Ελ Νίνιο εμφανίζεται συνήθως ακανόνιστα κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκεί κατά κανόνα από εννέα έως 12 μήνες.

Το φυσικό φαινόμενο περιγράφει την ασυνήθιστη θέρμανση των κεντρικών και ανατολικών τροπικών περιοχών του Ειρηνικού Ωκεανού. Συνδέεται με εκτεταμένες μεταβολές στο κλίμα.

Αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου και ακανόνιστου κλιματικού κύκλου, γνωστού ως Ελ Νίνιο-Νότια Ταλάντωση (ENSO), ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τη φάση ψύξης, γνωστή ως Λα Νίνια, καθώς και μια ουδέτερη φάση, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Το Ελ Νίνιο αυξάνει τον κίνδυνο ξηρότερων συνθηκών σε περιοχές της Ινδονησίας, της Αυστραλίας, της Ινδίας και της κεντρικής και ισημερινής Νότιας Αμερικής, ενώ σε άλλες περιοχές της Νότιας Αμερικής και στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανότερο να σημειωθούν περισσότερες βροχοπτώσεις.

Η θέρμανση στον Ειρηνικό μεταβάλλει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του αεροχείμαρρου και της κατανομής των τροπικών βροχοπτώσεων. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να μετατοπίσουν τις τροχιές των καταιγίδων και να επηρεάσουν τη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει ένα ισχυρό Ελ Νίνιο;

Οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Την Τετάρτη, αξιωματούχος της Ένωσης Φοινικέλαιου της Ινδονησίας (GAPKI) προειδοποίησε ότι η παραγωγή φοινικέλαιου στη χώρα θα είναι χαμηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις, εξαιτίας των παρατεταμένων ξηρών συνθηκών που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Όλα αυτά, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξουν το καλοκαίρι, καθώς τα επεισόδια Ελ Νίνιο προκαλούν επίσης αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας. Αυτό, σύμφωνα με τον δρα Νικ Ντάνστοουν, σημαίνει ότι το 2027 είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο καθηγητής Άνταμ Σκέιφ, επικεφαλής της ομάδας μακροπρόθεσμων προγνώσεων του Met Office, χαρακτήρισε το φετινό Ελ Νίνιο «άνευ προηγουμένου φαινόμενο».

Όπως πρόσθεσε:

«Δεν έχω δει ποτέ ένα σήμα Ελ Νίνιο τόσο έντονο στις προγνώσεις μας... εάν η πρόβλεψη είναι ακριβής —και άλλα συστήματα πρόγνωσης δείχνουν παρόμοιες ακραίες τιμές— τότε το 2026 θα ξεπεράσει κατά πολύ όσα έχουμε βιώσει πρόσφατα όσον αφορά το Ελ Νίνιο και τις παγκόσμιες κλιματικές επιπτώσεις του».

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