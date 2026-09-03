Καιρός: Έρχεται ξανά αφρικανική ζέστη - Η ημέρα που ξεκινούν ξανά τα 37άρια

Ανάσα δροσιάς αλλά για... λίγο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έρχεται ξανά αφρικανική ζέστη - Η ημέρα που ξεκινούν ξανά τα 37άρια
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  • Τρεις ημέρες με βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται σε μεγάλο μέρος της χώρας, με άστατο καιρό και ισχυρούς βόρειους ανέμους.
  • Οι ισχυροί βοριάδες, που θα φτάνουν έως 8 μποφόρ, θα επηρεάσουν κυρίως το Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, την Αττικοβοιωτία και την Εύβοια.
  • Ο συνδυασμός άστατου καιρού και ισχυρών ανέμων αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών, απαιτώντας αυξημένη προσοχή.
  • Από την Κυριακή τα μελτέμια θα εξασθενήσουν και από τη Δευτέρα αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας έως 36-37 βαθμούς Κελσίου.
  • Η επάνοδος της ζέστης θα φέρει σταθερότερες και θερμότερες καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα.
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Τρεις ημέρες με βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ από τη Δευτέρα επιστρέφει η ζέστη, σύμφωνα με την πρόβλεψη του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη. Ο καιρός παραμένει άστατος με έντονη αστάθεια και ισχυρούς βόρειους ανέμους, που θα επηρεάσουν κυρίως το Αιγαίο και τις ανατολικές περιοχές.

Σήμερα Πέμπτη, ο άστατος καιρός θα επικρατήσει στα περισσότερα ηπειρωτικά διαμερίσματα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι βροχοπτώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό, ενώ οι συννεφιές θα καλύψουν περιοχές όπως η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η δυτική Στερεά και η Πελοπόννησος.

Από αύριο και έως την Κυριακή, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι τα ενισχυμένα μελτέμια, ειδικά στο Αιγαίο και στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά. Οι ισχυροί βοριάδες, που θα φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ, θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο, το Καρπάθιο, τα νότια της Κρήτης, την Αττικοβοιωτία και την Εύβοια. Η συνύπαρξη άστατου καιρού με ισχυρούς ανέμους αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή.

Από την Κυριακή το μελτέμι θα αρχίσει να εξασθενεί, ενώ η νέα εβδομάδα θα φέρει σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Ένα κύμα ζέστης από την Αφρική αναμένεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία κοντά στους 36-37 βαθμούς Κελσίου, φέρνοντας ξανά καλοκαιρινές συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Συνολικά, το επόμενο τριήμερο θα χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια, βροχές και ισχυρούς ανέμους, ενώ η επάνοδος της ζέστης θα σηματοδοτήσει την αλλαγή του καιρού προς πιο σταθερές και θερμές συνθήκες. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ειδικά στις περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-09-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στην ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 05-09-2026

Γενικά αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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