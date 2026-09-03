Καιρός: Ο κρίσιμος δείκτης EFI και το «Shift of Tails» - Έτσι θα είναι ο Σεπτέμβρης στην Ελλάδα

Με εκπλήξεις θα κυλήσει ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ο κρίσιμος δείκτης EFI και το «Shift of Tails» - Έτσι θα είναι ο Σεπτέμβρης στην Ελλάδα
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελλάδα εισέρχεται σε παρατεταμένο καύσωνα με ακραίες θερμοκρασίες, σύμφωνα με τα προγνωστικά του ECMWF.
  • Οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα κυμαίνονται από 35°C έως 40°C, ξεπερνώντας τα κλιματικά μέσα όρων του Σεπτεμβρίου.
  • Ο δείκτης EFI υποδεικνύει ακραίες θερμικές συνθήκες που ενδέχεται να σπάσουν ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα.
  • Οι αστικές περιοχές, όπως η Αθήνα, θα βιώσουν έντονη δυσφορία λόγω της θερμικής αστικής νησίδας και υψηλών νυχτερινών θερμοκρασιών.
  • Το τελικό κλιματικό σκηνικό θα επηρεαστεί από τοπικές συνθήκες, όπως καταιγίδες, υγρασία και θαλάσσια αύρα.
Snapshot powered by AI

Το καλοκαίρι αρνείται να παραδώσει τα όπλα, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης και ασυνήθιστης θερμής εισβολής για τα δεδομένα της εποχής. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), η χώρα μας εισέρχεται σε μια φάση παρατεταμένου καύσωνα, με το κλίμα να χαρακτηρίζεται εντελώς ανώμαλο για τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου θα είναι η έντονη δυσφορία, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις περιοχές με κακή κυκλοφορία του αέρα και άπνοια. Σε αυτά τα περιβάλλοντα, οι νυχτερινές θερμοκρασίες θα δυσκολευτούν να πέσουν, εκμηδενίζοντας τη συνηθισμένη βραδινή δροσιά του Σεπτεμβρίου και παρατείνοντας το αίσθημα πνιγηρής ζέστης καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ο κρίσιμος δείκτης EFI και το «Shift of Tails»

Για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της κατάστασης, οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά τον δείκτη EFI (Extreme Forecast Index - Δείκτης Ακραίας Πρόγνωσης). Ο δείκτης αυτός συγκρίνει τις τρέχουσες προγνώσεις με τα ιστορικά κλιματικά δεδομένα της ίδιας περιόδου για την περιοχή.Όταν οι χάρτες εμφανίζουν εξαιρετικά υψηλές τιμές EFI (όπως φαίνεται στις κατακόκκινες αποχρώσεις), σημαίνει ότι αναμένονται ακραία θερμές συνθήκες.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο σοβαρή όταν ο δείκτης αυτός συνδυάζεται με μια θετική τιμή παραμέτρου Shift of Tails. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα μαθηματικά μοντέλα «βλέπουν» ακραία θερμικά σενάρια που είναι ικανά να σπάσουν ακόμη και τα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Πώς επηρεάζεται άμεσα η ΕλλάδαΜε βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα του ECMWF, ο ελλαδικός χώρος δέχεται το πλήρες αποτύπωμα αυτής της θερμικής έξαρσης:

efi-ecmwf-shift-of-tails-4-settembrecopy1280x1203.jpg

Η Ελλάδα καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις έντονες πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις. Αυτό μεταφράζεται σε μέγιστες θερμοκρασίες που θα κυμανθούν σταθερά άνω των 35°C έως 40°C σε πολλές ευπαθείς στη ζέστη περιοχές της χώρας.

Ο χάρτης του EFI «κοκκινίζει» πάνω από την Ελλάδα (τιμές πλησίον του 0.8 - 1). Αυτό αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για μια απλή, φυσιολογική ζέστη, αλλά για μια ακραία απόκλιση από τους κλιματικούς μέσους όρους των τελευταίων δεκαετιών.

Εφιαλτικές νύχτες στα αστικά κέντρα: Λόγω του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας, πόλεις όπως η Αθήνα θα αντιμετωπίσουν έντονο πρόβλημα. Η παγίδευση της θερμότητας από το τσιμέντο και η έλλειψη δροσερών ανέμων θα κρατήσουν το θερμόμετρο σε πολύ υψηλά επίπεδα ακόμα και τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Οι τοπικές μεταβλητές που θα κρίνουν τις λεπτομέρειες:Το πόσο υποφερτή θα είναι η κατάσταση ανά την επικράτεια θα εξαρτηθεί από τις τοπικές συνθήκες. Η εκδήλωση τυχόν απογευματινών καταιγίδων (θερμικής αστάθειας) στα ηπειρωτικά, τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας που αυξάνουν το αίσθημα δυσφορίας, καθώς και η παρουσία της θαλάσσιας αύρας στα παραθαλάσσια τμήματα θα καθορίσουν το τελικό σκηνικό.

Το γενικό μήνυμα πάντως είναι ξεκάθαρο: Το καλοκαίρι παρατείνεται αισθητά και εγκλωβίζει την Ελλάδα σε ένα παρατεταμένο θερμό σκηνικό, μεταθέτοντας το φθινόπωρο για το μέλλον.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μεγάλο σχέδιο φορολογικών ελαφρύνσεων και τα μέτρα άνω των 2 δισ. ευρώ που προτείνει η ΕΛΑΣ

07:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Το σχολείο του αύριο: AI, τέχνη, STEM, ύλη - Όλες οι αλλαγές που εξετάζει το υπουργείο Παιδείας

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για ΕΛΑΣ: Το «λεφτόδεντρο» του Τσίπρα και ο λογαριασμός των 13 δισ.

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Νέο μυστήριο με «αόρατο» βρέφος στις φωτογραφίες του ζευγαριού

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (3/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Δολοφόνησαν διάσημο μουσικό, την έγκυο σύζυγό του και την 3χρονη κόρη τους

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά Ξυλοκοπούσαν την ανήλικη κόρη τους μέσα στο αυτοκίνητο

06:46LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: «Ο καλλιτέχνης παει στο ΙΚΑ να πάρει σύνταξη;» - Η απάντηση στους επικριτές του

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Νικόλαος: Ηλεκτρονική απάτη... μαμούθ - «Άδειασαν» τα ταμεία του Δήμου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: Αρχίζει τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο με… αέρα Ουναΐ

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κρίσιμος δείκτης EFI και το «Shift of Tails» - Έτσι θα είναι ο Σεπτέμβρης στην Ελλάδα

06:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Συμπληρωματικές εξετάσεις για την κάλυψη κενών θέσεων στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει για λίγο ο καιρός – Με βροχές και τοπικές καταιγίδες η Πέμπτη σε αρκετές περιοχές

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Πορτοκαλί προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Κατασχέθηκε ρωσικό πλοίο στο Σβάλμπαρντ μετά από αίτημα της ουκρανικής Naftogaz

03:42ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) – Δείτε τις 46 ειδικότητες

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Το El Niño δείχνει τα δόντια του – Δύο κυκλώνες κατηγορίας 4 και μία τροπική καταιγίδα στον Ειρηνικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:54ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει για λίγο ο καιρός – Με βροχές και τοπικές καταιγίδες η Πέμπτη σε αρκετές περιοχές

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κρίσιμος δείκτης EFI και το «Shift of Tails» - Έτσι θα είναι ο Σεπτέμβρης στην Ελλάδα

22:45ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυβέλη Μάρδα: Ποια είναι η γυναίκα που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

11:35TRAVEL

Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Δολοφόνησαν διάσημο μουσικό, την έγκυο σύζυγό του και την 3χρονη κόρη τους

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρασύτατοι κλέφτες επιχείρησαν να εισβάλουν σε μονοκατοικία, ενώ οι ιδιοκτήτες έψηναν στην αυλή

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά Ξυλοκοπούσαν την ανήλικη κόρη τους μέσα στο αυτοκίνητο

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αφρική σπάει στα δύο: Ένας γιγάντιος πίδακας μάγματος διαλύει αργά την ήπειρο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Νέο μυστήριο με «αόρατο» βρέφος στις φωτογραφίες του ζευγαριού

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ρομά μπλόκαραν λεωφορείο και προπηλάκισαν οδηγό στην Ακτή Μιαούλη

14:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θάβουν χιλιάδες ελαστικά κάτω από δρόμους για να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα του χειμώνα

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Το El Niño δείχνει τα δόντια του – Δύο κυκλώνες κατηγορίας 4 και μία τροπική καταιγίδα στον Ειρηνικό

06:46LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: «Ο καλλιτέχνης παει στο ΙΚΑ να πάρει σύνταξη;» - Η απάντηση στους επικριτές του

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη μετά από εννέα μήνες στη θάλασσα - Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στους ναύτες

19:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα ξανασμίγει με την κόρη της έπειτα από 62 χρόνια, αφού είχε αναγκαστεί να τη δώσει για υιοθεσία: «Δεν θα την αφήσω ποτέ ξανά»

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

22:03LIFESTYLE

Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα 41α γενέθλιά της - Το χιουμοριστικό σχόλιο του Γιάννη Τσιμιτσέλη

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Ατύχημα κατά την διάρκεια ανεφοδιασμού αεροσκάφους προκάλεσε μεγάλη διαρροή καυσίμων - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ