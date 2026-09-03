Καιρός: Ο κρίσιμος δείκτης EFI και το «Shift of Tails» - Έτσι θα είναι ο Σεπτέμβρης στην Ελλάδα

Snapshot Η Ελλάδα εισέρχεται σε παρατεταμένο καύσωνα με ακραίες θερμοκρασίες, σύμφωνα με τα προγνωστικά του ECMWF.

Οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα κυμαίνονται από 35°C έως 40°C, ξεπερνώντας τα κλιματικά μέσα όρων του Σεπτεμβρίου.

Ο δείκτης EFI υποδεικνύει ακραίες θερμικές συνθήκες που ενδέχεται να σπάσουν ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα.

Οι αστικές περιοχές, όπως η Αθήνα, θα βιώσουν έντονη δυσφορία λόγω της θερμικής αστικής νησίδας και υψηλών νυχτερινών θερμοκρασιών.

Το τελικό κλιματικό σκηνικό θα επηρεαστεί από τοπικές συνθήκες, όπως καταιγίδες, υγρασία και θαλάσσια αύρα. Snapshot powered by AI

Το καλοκαίρι αρνείται να παραδώσει τα όπλα, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης και ασυνήθιστης θερμής εισβολής για τα δεδομένα της εποχής. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), η χώρα μας εισέρχεται σε μια φάση παρατεταμένου καύσωνα, με το κλίμα να χαρακτηρίζεται εντελώς ανώμαλο για τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου θα είναι η έντονη δυσφορία, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις περιοχές με κακή κυκλοφορία του αέρα και άπνοια. Σε αυτά τα περιβάλλοντα, οι νυχτερινές θερμοκρασίες θα δυσκολευτούν να πέσουν, εκμηδενίζοντας τη συνηθισμένη βραδινή δροσιά του Σεπτεμβρίου και παρατείνοντας το αίσθημα πνιγηρής ζέστης καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ο κρίσιμος δείκτης EFI και το «Shift of Tails»

Για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της κατάστασης, οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά τον δείκτη EFI (Extreme Forecast Index - Δείκτης Ακραίας Πρόγνωσης). Ο δείκτης αυτός συγκρίνει τις τρέχουσες προγνώσεις με τα ιστορικά κλιματικά δεδομένα της ίδιας περιόδου για την περιοχή.Όταν οι χάρτες εμφανίζουν εξαιρετικά υψηλές τιμές EFI (όπως φαίνεται στις κατακόκκινες αποχρώσεις), σημαίνει ότι αναμένονται ακραία θερμές συνθήκες.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο σοβαρή όταν ο δείκτης αυτός συνδυάζεται με μια θετική τιμή παραμέτρου Shift of Tails. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα μαθηματικά μοντέλα «βλέπουν» ακραία θερμικά σενάρια που είναι ικανά να σπάσουν ακόμη και τα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Πώς επηρεάζεται άμεσα η ΕλλάδαΜε βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα του ECMWF, ο ελλαδικός χώρος δέχεται το πλήρες αποτύπωμα αυτής της θερμικής έξαρσης:

Η Ελλάδα καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις έντονες πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις. Αυτό μεταφράζεται σε μέγιστες θερμοκρασίες που θα κυμανθούν σταθερά άνω των 35°C έως 40°C σε πολλές ευπαθείς στη ζέστη περιοχές της χώρας.

Ο χάρτης του EFI «κοκκινίζει» πάνω από την Ελλάδα (τιμές πλησίον του 0.8 - 1). Αυτό αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για μια απλή, φυσιολογική ζέστη, αλλά για μια ακραία απόκλιση από τους κλιματικούς μέσους όρους των τελευταίων δεκαετιών.

Εφιαλτικές νύχτες στα αστικά κέντρα: Λόγω του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας, πόλεις όπως η Αθήνα θα αντιμετωπίσουν έντονο πρόβλημα. Η παγίδευση της θερμότητας από το τσιμέντο και η έλλειψη δροσερών ανέμων θα κρατήσουν το θερμόμετρο σε πολύ υψηλά επίπεδα ακόμα και τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Οι τοπικές μεταβλητές που θα κρίνουν τις λεπτομέρειες:Το πόσο υποφερτή θα είναι η κατάσταση ανά την επικράτεια θα εξαρτηθεί από τις τοπικές συνθήκες. Η εκδήλωση τυχόν απογευματινών καταιγίδων (θερμικής αστάθειας) στα ηπειρωτικά, τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας που αυξάνουν το αίσθημα δυσφορίας, καθώς και η παρουσία της θαλάσσιας αύρας στα παραθαλάσσια τμήματα θα καθορίσουν το τελικό σκηνικό.

Το γενικό μήνυμα πάντως είναι ξεκάθαρο: Το καλοκαίρι παρατείνεται αισθητά και εγκλωβίζει την Ελλάδα σε ένα παρατεταμένο θερμό σκηνικό, μεταθέτοντας το φθινόπωρο για το μέλλον.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

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